Gegen 22 Uhr wurden Anwohner des Katzensteigs durch Explosionsgeräusche aufgeschreckt. Als sie sich ins Freie begaben, um nach dem Rechten zu sehen, drang dicker Qualm aus der Trafostation am Weg. Der Notruf einer Anwohnerfamilie rief die Obereschacher Feuerwehr, die in kürzester Zeit anrückte, aber nichts ausrichten konnte, da die Trafostation abgeschlossen war. Alsbald waren auch Polizei, Krankenwagen und Feuerwehrabteilungen samt Drehleiter aus Villingen vor Ort.

Nachdem auch Mitarbeiter der Stadtwerke eingetroffen waren und die Türe öffneten, gelang es einem Atemschutztrupp der Obereschacher Wehr, zum Brandherd vorzudringen und in kurzer Zeit den Schwelbrand an zwei Kabeln zu löschen. Nach rund einer Stunde gingen die Lichter samt Fernseher wieder an und die Rettungskräfte konnten abrücken.