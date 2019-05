Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Stromausfall in VS-Villingen und in drei Ortsteilen: Für 19 Minuten gehen die Lichter aus

In der Villinger Südstadt, in Rietheim, Pfaffenweiler und Tannheim gingen am Mittwochmorgen um 9.02 Uhr die Lichter aus. Die Ursache für den Stromausfall wurde in Rietheim lokalisiert.