Eine heftige Prügelei, die mit mehreren Blutergüssen, Prellungen, einer blutenden Lippe und zwei geschwollenen Augen endet: Was zunächst nach einer Szene aus einem Bud-Spencer-Film klingt, erlebten mehrere Streifenbesatzungen am Sonntagnachmittag in Schwenningen live.

Tonne in der Einfahrt

Dort waren in der Hans-Sachs-Straße kurz vor 14 Uhr zwei Familien aus nebeneinander liegenden Häusern aneinander geraten. Grund für den Streit: Die Aufstellung einer Mülltonne in einer Grundstückseinfahrt, an der sich einer der Bewohner gestört hatte. Warum die Tonne dort stand, ging aus dem Polizeibericht nicht hervor. „Vermutlich wurde sie zur Abholung am nächsten Tag aufgestellt“, sagt Pressesprecher Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz.

Streit beginnt verbal

Zunächst sei die Auseinandersetzung verbal geführt worden, bevor die streitenden Familien schließlich aufeinander losgingen „und von beiden Seiten Leute hinzukamen“, so der Polizeisprecher. Im weiteren Verlauf gingen die insgesamt zwei Frauen und drei Männer mit dem Stiel eines Wischmops, einem Schraubenschlüssel und einem Tierabwehrspray aufeinander los.

Fäuste und Fußtritte

Mehreren Streifenbesatzungen aus Schwenningen und Villingen sei es schließlich gelungen, die Streithähne voneinander zu trennen, die einander auch mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert haben sollen. Auch ein Rettungswagen wurde hinzugezogen, endete der Streit für manch einen der Beteiligten doch schmerzhaft. Auf die fünf Hauptbeteiligten im Alter zwischen 32 und 73 Jahren kommt nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen gegenseitig begangener Körperverletzung zu.