von Eva Maria Vaassen

Nach jahrelangem Streit um das Umgangsrecht mit dem gemeinsamen Sohn ist ein 28-jähriger Mann vor der Wohnung seiner Ex-Freundin in Villingen ausgerastet. Er klingelte und trat gegen die Tür, bis die Frau wieder einmal die Polizei zu Hilfe rufen musste. Hatte er sich zunächst an eine mit dem Jugendamt vereinbarte Regelung gehalten, so funktionierte das an jenem Tag im April vorigen Jahres wieder einmal nicht. Anstatt wie vereinbart nach zwei Wochen wollte er nach einer Woche wieder Kontakt zum Kind. Vor Gericht erklärte er, er fühle sich von der Mutter des Kindes vorgeführt. "Sie will mich nicht in ihrem Leben und dem meines Sohnes haben."

Nachdem er damals so rabiat geworden war, hatte sie auch gleich noch ihren Vater angerufen. Der eilte zusammen mit seinem Bruder zu Hilfe, noch bevor die Polizei eingetroffen war. Der 54-jährige Onkel der Frau berichtete, man habe bereits im Eingangsbereich die Randale des Mannes gehört. Er habe sich dann zwischen ihn und die Tür gestellt und gesagt: "Ich bin jetzt da, Sie können gehen." Stattdessen habe der ihm dann zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als er ihn die Treppe hinunterziehen wollte, sei er an die Wand gedrückt worden, so dass er Schürfwunden am Arm erlitten habe. Eine Schädelprellung und die Schürfwunden waren aktenkundig. Der 28-Jährige behauptete, er sei von dem Mann geschlagen worden und habe aus Notwehr zurückgeschlagen.

Nach dem Vorfall sei er so erschüttert gewesen, dass er eine Flasche Whisky getrunken, und dazu jede Menge Tabletten genommen habe. Danach sei er ins Koma gefallen und erst Tage später im Krankenhaus wieder aufgewacht: "Ich war tot", beschrieb er seinen Zustand. Nachweislich ist er aber an jenem Tag noch mehrmals vor der Wohnung der Ex-Freundin aufgetaucht und hat ihr mehrere äußerst bedrohliche Kurznachrichten auf ihr Handy geschickt. Davon wisse er nicht mehr, beteuerte er. Die Faustschläge gegen 54-Jährigen hatte bereits das Amtsgericht Villingen für erwiesen gehalten. Ebenso den Besitz von Drogen und eines verbotenen Würgeholzes. Die Dinge hatte man bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht endete für den vorbestraften 28-Jährigen mit einer Verurteilung zu elf Monaten Haft. Sein vorerst letzter Versuch, die Haftstrafe abzuwenden, ist jetzt vor dem Landgericht Konstanz gescheitert. Die Berufungskammer hat das Urteil jetzt nach einer neuen Beweisaufnahme bestätigt.

