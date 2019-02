Über 150 Schüler aus verschiedenen Schulen in VS wollen am Freitag, 15. Februar, auf dem Latschariplatz in Villingen für den Klimaschutz demonstrieren, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach soll um 11.30 Uhr auf dem Latscharieplatz in Villingen eine kurze Kundgebung stattfinden. Anschließend läuft der Demozug zum Rathaus, wo weitere Redner eine Ansprache halten werden.

Initiiert haben den Streik Schüler der Waldorfschule. Der Streik ist Teil der internationalen "Fridays For Future" Bewegung, bei der Schüler freitags nicht zur Schule gehen, sondern auf der Straße für den Klimaschutz demonstrieren.

"Wir waren jüngst in Stuttgart dabei auf einer Demo", sagt Laetitia Seyboldt, eine der Mitorganisatoren. Und weil der Klimaschutz so wichtig sei, wollen sie nun auch in der Doppelstadt ein Zeichen setzen.

Mit dabei sind Schüler der Waldorfschule aber auch anderer VS-Schulen wie dem Hoptbühl-Gymnasiums oder der St. Ursula Schulen.