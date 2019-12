Den Vorspielnachmittag eröffnete das Vororchester der Stadtharmonie unter der Leitung von Elli Klingele. | Bild: Stadtharmonie Villingen

Er hat eine lange Tradition bei der Stadtharmonie Villingen, der Vorspielnachmittag im Advent. Hier zeigen die Schülerinnen und Schüler der Bläserschule, was sie gelernt haben, hier haben viele ihren ersten öffentlichen Auftritt. Für das Vororchester unter der Leitung von Elli Klingele ist es Pflicht und Ehre, den Nachmittag zu eröffnen: Mit Countdown to Christmas, dem Gallant-Marsch, The Hey Song und dem Mickey-Mouse-Marsch erspielten sie sich als Zugabe Power-Rock. Elija Köhl begrüßte als Vorsitzender der Bläserjugend die Anwesenden im voll besetzten Saal in St. Fidelis und moderierte den Nachmittag.

Elija Köhl moderiert souverän das Programm. Er hat als Vorsitzender der Bläserjugend mit vielen Helferinnen und Helfern den Vorspielnachmittag vorbereitet. | Bild: Stadtharmonie Villingen

Der Musikkindergarten ist ein erstes wichtiges Element in der musikalischen Ausbildung. Mit Julia Schadtke und Juliane Frick spielten und sangen die Kinder von den „Zehn kleinen Wichtelmännern“ und der „Dicken roten Kerze“. An der Blockflöte beginnt die Ausbildung am Blasinstrument. Mia Schaumann, Julian Weißer, Paul Weißer, Julie Kern, Julian Tritschler, Emely Weißer, Felix Kunzelmann, Anton Jun, Annika Wenning und Ferdinand Uit erlernen das Instrument seit einem Jahr bei Karin Wilhelm: Vom Kleinen Chinesen ging es bis in die Weihnachtsbäckerei.

Philipp Eschbach bildet an der Trompete aus. Annika Singer, Tina Gläschig, Marcel Sajkovic, Matti Lison, Matthis Strohmeier und Anita Megyeri spielten Weihnachtslieder aus Ungarn, England und Österreich. Alina Kilzer trug auf der Klarinette gekonnt Weihnachtslieder vor, Emilia Marx und Sarah Kilzer spielten auf ihren Querflöten im Duett ein Rondo – zusammen eine gute Vorbereitung auf den Überraschungsbesuch des St. Nikolaus. Zu „Lasst uns froh und munter sein“ kam er auf die Bühne. Für alle beteiligten Kinder und Jugendlichen hatte er Weckenmänner mitgebracht. Den Ausbilderinnen und Ausbildern sprach er unter dem kräftigen Beifall der Besucher ein hohes himmlisches Lob aus. Dank brachte er mit für alle Eltern, die sich um die musikalische Bildung ihrer Kinder kümmern und Motivationsarbeit leisten. Große Anerkennung zollte der Nikolaus auch dem Vorbereitungsteam des Nachmittags.

Im Musikkindergarten beginnt alles, eine musikalische Grundbildung ist unerlässlich – Julia Schadtke und Juliane Frick leiten die Kleinen an. | Bild: Stadtharmonie Villingen

Besondere Freude hatte der Himmelsbote daran, besondere Leistungen aufzurufen: Das goldene Leistungabzeichen haben erworben Annabelle Schölzel (Horn) und Sophia Riesle (Querflöte), Silber erwarben Simon Marx (Tenorhorn), Carolin Hess (Klarinette) und Jakob Riesle (Schlagzeug), Bronze bestanden Annika Singer, Lukas Müller, Anja Sandler, Mathis Strohmeier (alle Trompete), Chiara Hilser (Klarinette) und Johanna Daub (Querflöte). Das Juniorabzeichen konnten erwerben Oskar Tröndle (Horn), Carla Schröder (Tuba), Matti Lison (Trompete) und Max Lison (Schlagzeug). Simone Haug und der Dirigent des Großen Orchesters, Mario Mosbacher, übergaben zusammen mit dem Nikolaus Urkunden und Abzeichen.

Das Ensemblespiel ist eine wichtige Komponente der Ausbildung und Darbietung in der Blasmusik. Das Edelblech-Quartett präsentierte swingende Weihnachten. | Bild: Stadtharmonie Villingen

Sie nennen sich Edelblech-Quartett: Annabelle Schölzel, Heiko Gierer, Niklas Klein und Sebastian Vitt. Ihre Swingende Weihnacht klang auch entsprechend edel. „ Midnight at the Chicao‘s“ brachte Max Guba am Saxophon gekonnt zu Gehör, das Klarinettentrio Caroline Hess, Anne Sehr und Chiara Hilzer intonierten den bekannten Weihnachtsschlager Jingle Bells. Florian Reis begleitete am Klavier seine Zöglinge Carla Schröder an der Tuba und Oskar Tröndle am Horn zu ihren Weisen. Die Jugendkapelle beschloss unter der Leitung von Benno Kilzer – er erhielt als Geschenk von den Jugendlichen ein neues Stimmgerät – einen schönen Nachmittag.