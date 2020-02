von Roland Dürrhammer

Es war eine Herausforderung für die Stufen sieben und acht der Bickebergschule an einer Projektwoche teilzunehmen, in der ausschließlich Englisch gesprochen wurde: Umgesetzt wurde das Projekt mit den Muttersprachlern (Native Speakers) des Life School Projects. Jamal Maxey aus Wales, einer der drei Coaches, schaffte es am Sonntag gerade noch vor dem Orkan Sabine mit dem Flugzeug nach Deutschland zu kommen, berichtete er. Ziel des Projektes ist es, Schüler auf das Englisch im Alltag und in verschiedenen alltägliche Situationen vorzubereiten – ganz ohne Bewertung, ohne Noten, ohne Druck, dafür aber mit um so mehr Spaß.

Mit einem perfekten Cookie-Teig möchte Bani Dellova mit seinem Team den Cookie Sale im Rahmen des Life School Projekts gewinnen.

Und den hatten die 39 Schülerinnen und Schüler auch. In Dreierteams galt es eine Firma zu gründen, um Kekse zu backen, dafür an der Schule Werbung zu machen. Zum Projektabschluss mussten die Schüler die Kekse beim „Cookie Sale“ ihren Mitschülern verkaufen. Sieger wird, wer die meisten Cookies verkauft. Die Schüler stürzten sich voller Elan auf die Aufgaben und recherchierten Rezepte für Brownies, Muffins und Cookies im Internet, übersetzten diese ins Englische und nach dem Einkauf ging es in die Schulküche. Während einige Gruppen Zutaten abwogen, in den Schüsseln rührten, den Teig probierten und sich der süße Geruch von Cookies im Flur verbreitete, machten sich die anderen Gruppen daran, werbewirksame Plakate für den Verkauf zu gestalten. Passende Firmennamen wie Tigerbrownies oder Cup-Cakers hatten sich die Schüler ausgedacht.

Die Tigerbrownies gestalten im Rahmen der englischen Projektwoche ihr Werbeplakat für den Cookie Sale, um möglichst viel von ihren selbstgebacken Brownies an ihre Mitschüler zu verkaufen. Bild: Roland Dürrhammer

Doch das Backen war nicht die einzige Herausforderung für die Bickeberg-Schüler: Sie mussten außerdem die drei Coaches bei einer Stadtführung an besondere Plätze der Villinger Altstadt führen und ihnen auf Englisch die Geschichte und die Besonderheiten erklärten. Sportlich ging es beim Dogdeball (Völkerball) zu und die Coaches erzählten in Diskussionsrunden von sich, über kulturelle Aspekts und wollten aber auch einiges von den Schülern erfahren.

Native Speaker und Coach Jamal Maxey lässt sich von Saskia Dittgen und Kati Neininger (von links) die Zubereitung der Muffins auf Englisch erklären.Bild: Roland Dürrhammer

„Die Schüler haben sich schnell auf das Projekt eingestellt und spricht man sie beim Vorbeigehen in Deutsch an, kommt die Antwort wie selbstverständlich in Englisch“, sagt Lehrerin Corinna Sukale, die das Projekt begleitet hat. Es war das dritte Projekt mit den Native Speakers an der Bickeberg-Schule, bei dem die Jugendlichen viel mitnehmen konnten. „Es ist eine Alternative zu einer Sprachreise“, so Sukale.