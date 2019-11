Simon Höge hat hat nach seinem Bachelorstudium in Sozialer Arbeit an der Hochschule Weingarten 2018 den Masterabschluss in Frankfurt gemacht. Als Flüchtlingsbeauftragter ist er zugleich Netzwerker und Vermittler und hat in seiner täglichen Arbeit sowohl mit Flüchtlingen, als auch mit Behörden und ehren- wie hauptamtlichen Helfern von Kirchen und freien Trägern zu tun.

Geflüchtete in VS: Rund 1200 Flüchtlinge leben derzeit in Villingen-Schwenningen, die meisten von ihnen in Privatunterkünften. Rund die Hälfte der Menschen stammt aus Syrien.

Rund 1200 Flüchtlinge leben derzeit in Villingen-Schwenningen, die meisten von ihnen in Privatunterkünften. Rund die Hälfte der Menschen stammt aus Syrien. Arbeitsalltag: Simon Höge arbeitet häufig projektbezogen. So war er beispielsweise an der Organisation der Interkulturellen Wochen vom 17. September bis 8. Oktober beteiligt. Erstmals wurden dabei alle Aktionen im ganzen Landkreis in einem Programm zusammengetragen. Das Resümee der Beteiligten nach der Abschlussbesprechung vor wenigen Tagen: „Gut. Wir möchten die Interkulturellen Wochen nächstes Jahr so weiterführen“, sagt Simon Höge. Auch am neuen Wegweiser „Welcome to Villingen-Schwenningen„ hat der 27-Jährige mitgearbeitet. In einer Auflage von zunächst 1000 Exemplaren ist Anfang der Woche eine 70-seitige Broschüre erschienen, die sich sowohl an neu Zugewanderte als auch an ehrenamtliche Helfer richtet und die von A wie Asylantrag bis Z wie Zuständigkeiten Hilfestellung in allen Lebensbereichen gibt. Sie soll außerdem online veröffentlicht werden.

Nicht zuletzt hat Simon Höge auch direkt mit Geflüchteten zu tun. „Gerade Menschen, die gerade erst angekommen sind, kommen oft erst einmal zu uns.“





Von der Integrationsförderung werden sie dann beispielsweise an einen der rund 100 aktiven Sprach- und Kulturmittler weitervermittelt. Die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer sprechen neben Deutsch mindestens eine weitere Sprache fließend und können beispielsweise zum Übersetzen bei Terminen bei Behörden oder Bildungseinrichtungen angefordert werden. Aktuell sind im Kreis der Sprach- und Kulturmittler 47 Dialekte und Sprachen aus der ganzen Welt vertreten, darunter Hindi, Ungarisch, Armenisch und Tamil. Außerdem kümmern sich sechs Integrationsmanager um die Geflüchteten, zwei in Villingen und vier in Schwenningen. Häufige Probleme: Wohnung, Schulden, aber auch Suchtproblematik seien häufig Thema, sagt Annette Hug-Kalisch, Sachgebietsleiterin für die Integrationsförderung. Oft sei die Wohnsituation der Flüchtlinge schlecht, viele seien in Wohnungen untergebracht, die ansonsten kaum vermietbar wären. Zu Schulden komme es oft durch teure Handyverträge, die nicht bedient werden. „Wir versuchen dann, mit den Anbietern Kontakt aufzunehmen und zum Beispiel eine Ratenzahlung zu vereinbaren“, sagt Simon Höge. Zugleich versuche man stets, den Menschen zu vermitteln, wie Deutschland ticke, sagt Annette Hug-Kalisch. „Beispielsweise, dass unser Vertragsrecht vorsieht, dass Verträge erst nach einer gewissen Zeit und enden und dass es wichtig ist, das Kleingedruckte zu lesen.“





Bei Bedarf werden die Menschen an die Schuldnerberatung der Diakonie oder des Landkreises weitervermittelt. Um Sucht bei Kindern und Jugendlichen vorzubeugen, wurden die Interkulturellen Elternmentoren erst vor Kurzem geschult, um sie für das Thema zu sensibilieren. Aktuell gibt es im Landkreis Elternmentoren aus 17 Ländern, die anderen Eltern kostenlos und ehrenamtlich helfen – etwa, indem sie in Schule oder Kita vermitteln oder auch Infoveranstaltungen zu Themen wie „Wie funktioniert Schule“ anbieten. Psychische Probleme: Traumatische Erlebnisse im Herkunftsland und auf der Flucht – nicht alle können das Erlebte problemlos verarbeiten. Hier vermittelt die Integrationsförderung die Flüchtlinge an den Verein Refugio für traumatisierte Geflüchtete. Je nach Auslastung bei Refugio werden die Menschen auch vom Rottenmünster oder der dazugehörigen Psychiatrische Institutsambulanz in Villingen betreut. „Hier wirken wir auch motivierend“, sagt Simon Höge. „Etwa, wenn es darum geht, überhaupt Hilfe anzunehmen oder darum, Medikamente regelmäßig einzunehmen.“ Gerade bei Psychopharmaka, deren Wirkung nicht unmittelbar eintrete, bestehe die Gefahr, dass die Therapie abgebrochen werde.

Vor wenigen Wochen wurde der Interkulturelle Männertreff im Schwenninger Jugendhaus Spektrum ins Leben gerufen. „Das Angebot richtet sich an Männer ab 27 Jahren“, sagt Simon Höge. Für Frauen und Kinder gebe es schon relativ viele Angebote, für Männer hingegen bislang nicht. Diese Lücke soll der neue Treff schließen, der jeden zweiten Dienstagnachmittag stattfindet. In ungezwungener Atmosphäre ist bei Kaffee und Tee Raum für Gesellschaftsspiele und alltägliche Fragen. Mit der Resonanz ist der Simon Höge zufrieden: „Bisher kamen jeweils sieben bis acht Männer, mehr, als ich erwartet hatte.“ Nun hoffe er auf Mundpropaganda. Mithelfen: Wer sich ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren möchte, kann sich per Mail an integrationsfoerderung@villingen-schwenningen.de wenden. Gesucht werden unter anderem Menschen, die junge Flüchtlinge in Ausbildung beim Lernen für die Berufsschule unterstützen. „In der Praxis sind die jungen Leute oft super, aber in der Theorie haben sie es durch Sprachprobleme oft schwer“, sagt Annette Hug-Kalisch.