Das Baudezernat der Stadt hat in diesem Jahr zahlreiche beschlossene und für 2019 eingeplante Investitionen nicht in die Tat umsetzen können. Vieles Dinge, die die Bürger wünschen, blieben liegen, haben sich verzögert oder wurde noch nicht abgerechnet. Das betrifft Investitionen für Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Straßen oder Brücken. Im Hochbau sind acht Millionen Euro nicht abgeflossen, im Tiefbau sogar zwölf. Die 20 Millionen Euro sollen nun in die Rücklagen gestellt und in den nächsten Jahren abgearbeitet werden.

Überlastete Bauämter

Villingen-Schwenningen Stadt investiert weniger wegen Personalmangel

Die Stadtverwaltung macht für die mangelnde Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse vor allem Überlastung geltend. Angesichts der hohen Einnahmen gebe es eine Vielzahl von Baumaßnahmen. Auf der anderen Seiten fehlt es der Stadt an Personal beim Projektmanagement. Sechs Ingenieurstellen sind im Hoch- und Tiefbaubereich unbesetzt. Auch private Ingenieurbüros seien mit Aufträgen stark ausgelastet, so dass vieles nicht plangemäß gebaut werden könne.

Die Rechnung fehlt

Im Tiefbaubereich muss man allerdings sagen, dass einige größere Maßnahmen bereits fertig gestellt wurden wie etwa die Stadteinfahrt-West in Villingen oder der Ausbau der Waldstraße. Allerdings gibt es für diese beiden Großprojekte noch keine Schlussabrechnung. Allein hier geht es um zwei Millionen Euro. Nicht ausgegeben wurde auch der Batzen von 1,9 Millionen Euro für die geplante Sanierung des ehemaligen militärischen Schießplatzes im Neuhäuslewald bei Pfaffenweiler. Grund: Der Bund als ehemaliger Nutzer hat die Finanzierung der Maßnahme bisher schriftlich noch nicht zugesagt. Solange muss die Stadt abwarten. Infolge von Personalmangel bei der Stadt hat sich indes die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Industriegebiet Salzgrube verzögert. Hier geht es um 568 000 Euro. Dies sind nur einige der größeren Beispiele im Tiefbaubereich, die erklären, warum Geld nicht abgeflossen ist.

Schulsanierungen stocken

Im Hochbau ist das zuständige Amt ebenfalls mit vielen Dutzend Einzelinvestitionen im Verzug. Beispielsweise bei der Einrichtung einer Mensa für Schul- und Kindergartenkinder in Rietheim (400 000 Euro), oder Teil 2 der Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Karl-Brachat-Realschule (750 000 Euro). Auch in der Goldenbühlschule haben sich geplante Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in großem Umfang (470 000 Euro) verzögert.

Nichts soll wegfallen

Stadtrat Klaus Martin (CDU), der diese Aufstellung bei der Stadt beantragt hatte, wollte am Mittwoch im Gemeinderat wissen, ob die gesamten 20 Millionen Euro in den nächsten Haushalt 2020 übertragen werden oder ein Teil davon „untergeht“. Baubürgermeister Detlev Bührer erwiderte vieldeutig, dass diese Maßnahmen für den nächsten Haushalt „neu veranschlagt“ würden und dann nach „dem Machbaren“ umgesetzt werden sollen. „Wir können sicher nicht alles im nächsten Jahr umsetzen“, präzisierte Dieter Kleinhans, der Chef des Hochbauamts. „Es gibt aber keine Maßnahmen, die wir nicht mehr auf dem Schirm haben“, versicherte er. Einige Investitionen könnten aber erst in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Einiges wird verschoben

OB Jürgen Roth bat die Stadträte um etwas Geduld. Im Januar werde die Verwaltung den Haushaltsplan vorlegen. Dann werde sichtbar, was für 2020 geplant sei. „Es geht darum festzulegen, welche Maßnahmen schaffen wir, was geht mit eigenem Personal und was geht mit Fremdvergaben.“ Einige Investitionen könnten sicherlich „erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.“

Neue Buchhaltung

Erschwerend kommt für die Verwaltung dazu, so der OB, dass erstmals 2020 die Finanzplanung der Stadt vom klassischen Haushaltsrecht auf die doppelte Buchführung (genannt „Doppik“) umgestellt wird. Da werde es anfangs schwierig für Verwaltung und Gemeinderat, die bereits beschlossenen Maßnahmen nach alter Systematik in der neuen Buchführung nachvollziehen zu können, stimmte Roth auf Übergangsprobleme ein.