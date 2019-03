von Redaktion

Derzeit bekommen Haushalte in der Doppelstadt vermehrt Anrufe von Personen, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben, das teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Für die Erstellung einer Gutschrift, so der Anrufer, werde die Zählernummer sowie das Geburtsdatum des Kunden benötigt. In einem anderen Fall drehte es sich um Daten für einen Zählerwechsel. Mit diesen Daten, so die Stadtwerke, werde in Wirklichkeit aber ein neuer Strom- oder Gasvertrag bei einem anderen Anbieter abgeschlossen.

Die Stadtwerke distanzieren sich in der Pressemitteilung offiziell von diesem Vorgehen und teilen mit, dass kein Zusammenhang zur SVS besteht.

„Diese Anrufe kommen nicht von uns. Unsere Mitarbeiter fragen am Telefon nicht nach Kundendaten und geben diese Daten auch an niemanden weiter", betont Heidi Popko, Sachgebietsleiterin des Kundenservice der SVS. Sie rät den Kunden deswegen ausdrücklich zu erhöhter Vorsicht, wenn Kundendaten am Telefon abgefragt werden.

„Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Achten Sie beispielsweise auf die Telefonnummer des Anrufers. Unsere Anrufe erkennen Sie durch die Vorwahl 07721 für Villingen und den Beginn der Rufnummer mit 4050-xxxx“.

Auch an der Haustüre ist Vorsicht geboten. „Wenn einer unserer technischen Mitarbeiter vor Ihrer Tür steht, dann kann er sich mit einem Betriebsausweis ausweisen. Wenden Sie sich in solchen Fällen gerne an unseren Kundenservice unter der Telefonnummer 07721/4050 5.“

Wurde ein Vertrag am Telefon abgeschlossen, besteht die Möglichkeit, diesen zu widerrufen.