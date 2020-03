Ist die Versorgung der Haushalte in Villingen-Schwenningen mit Wasser, Strom und Gas in Zeiten des Coronavirus gesichert?, wollte der SÜDKURIER von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen wissen. Die kurze Antwort lautet: „Ja.“

Strom und Gas werde anhand einer langfristig ausgerichtete Beschaffungsstrategie im Voraus eingekauft. „Somit haben wir den Bedarf für das gesamte Lieferjahr und teilweise auch darüber hinaus bereits eingedeckt“, heißt es vonseiten der Stadtwerke weiter.

Wasser-, Strom- und Gasverbrauch So viel verbrauchen die Menschen in VS Der Verbrauch von Strom liegt in VS für einen Zwei-Personen-Haushalt bei 340 Kilowattstunden pro Jahr. Ein Einfamilienhaus in VS verbraucht im Jahr im Schnitt 20.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr und der tägliche Verbrauch eines Menschen in VS von Wasser liegt laut den Stadtwerken bei 120 Litern am Tag.

Auch das Wasser werde wegen der aktuellen Situation nicht beeinträchtigt. Die Stadtwerke antworten: „Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet.“

Aktuell werde der Trinkwasserbedarf in Villingen-Schwenningen zu 70 Prozent von der Bodenseewasserversorgung (BWV) gedeckt. 30 Prozent lieferten die Eigenwasservorkommen. Bislang schöpfen die Stadtwerke die Kontingente sowohl bei der BWV, als auch bei den eigenen Quellen nicht voll aus, so dass Kapazitäten vorhanden seien.

Versorgungssicherheit

Wie sich der Wasser- , Strom- und Gasverbrauch seit der Coronakirse in VS verändert hat, können die Stadtwerke nicht sagen. „Wir sind seit Beginn der Krise damit beschäftigt, vor allem personell die Versorgungssicherheit für die Kunden aufrecht zu erhalten. Insofern hatten wir keine Kapazitäten, ein spezielles Messprogramm für verändertes Verbrauchsverhalten aufzulegen“, heißt es vonseiten der Stadtwerke.

einer fäkal-oralen Übertragung des Virus bekannt. Weitere Informationen zum Thema Trinkwasser und Übertragung von Coronaviren finden Sie auch auf der Seite der Bodenseewasserversorgung Die Trinkwassergewinnung bietet zu jedem Zeitpunkt durch dasMultibarrieren-Prinzip und durch die Einhaltung der allgemeinanerkannten Regeln der Technik einen weitreichenden Schutz auch vorunbekannten Organismen und chemischen Stoffen, schreib das Umweltundesamt. Die Morphologie und chemische Struktur von SARS-CoV-2 (Corona) ist anderen Coronaviren sehr ähnlich, bei denen in Untersuchungen gezeigt wurde, dass Wasser keinen relevanten Übertragungsweg darstellt. Diesebehüllten Viren zeigen im Wasser verglichen mit Enteroviren einegeringere Persistenz und sind leichter zu inaktivieren als Noro- oderAdenoviren. Auch das Risiko einer direkten Übertragung von Coronavirenüber Faeces infizierter Personen erscheint gering, bis heute ist kein Falleiner fäkal-oralen Übertragung des Virus bekannt. Weitere Informationen zum Thema Trinkwasser und Übertragung von Coronaviren finden Sie auch auf der Seite der Bodenseewasserversorgung HIER

Der Verbrauch eines Haushalts werde einmal jährlich rollierend per Ablesung mitgeteilt. Auch deshalb könnten die Stadtwerke nicht sagen, ob in VS seit der Coronakrise mehr Wasser, Gas und Strom verbraucht werden.