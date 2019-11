von Nathalie Göbel / Jens Fröhlich

Am Mittwochmorgen kam es in der Villinger Bickenstraße zu Behinderungen. Ein Abschleppwagen nahm dort nach und nach fünf Autos huckepack und transportierte sie ab. Die Fahrzeuge parkten eigentlich goldrichtig in den Parkbuchten entlang der Bickenstraße von der Schule bis zum SÜDKURIER. Doch das Hinweisschild am Endes der Parkplätze hatten offenbar einige übersehen.

Dort steht gut lesbar geschrieben, dass die Parkplätze am 27. und 30. November sowie am 04. und 07. Dezember jeweils von 3 bis 15 Uhr gesperrt sind. Grund dafür ist der Villinger Weihnachtsmarkt, der am Freitag beginnt. Der Aufbau der Stände ist bereits jetzt in vollem Gange, weshalb der Wochenmarkt für die Dauer des Weihnachtsmarktes in die Stadtmitte ausweichen muss.

Bild: Fröhlich, Jens

Die Parkplätze in der Bickenstraße sind an Markttagen für Marktbeschicker reserviert, denen am Standort in der Innenstadt weniger Platz zur Verfügung steht. Die Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge nun bei der Sammelstelle abholen und die Kosten tragen, die sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag belaufen sollen. „Vor dem Abschleppen versuchen Mitarbeiter vom Ordnungsdienst immer erst, die Situation anders zu lösen und es wird vor Ort Ausschau nach den Fahrzeughaltern gehalten“, sagt Verwaltungssprecherin Oxana Brunner. Sei dies nicht möglich, müssten die Autos eben abgeschleppt werden.

Da die Parkplätze an weiteren drei Terminen gesperrt sein werden, sollten Autofahrer ab sofort immer ganz genau hinsehen und die Schilder studieren, ehe sie ihr Fahrzeug an der Bickenstraße abstellen.