von sk

Sie kämpften mit der Eiseskälte einer Berghöhle, jagten Mozart quer durch Salzburg, paddelten durch Stromschnellen der Salzach und gaben einen Auftritt auf einer Alm, dass die Berge bebten: Das Jugendblasorchester der Stadtmusik Villingen begab sich vergangene Woche auf eine Jugendfreizeit ins Salzburger Land.

Höhle in 1700 Metern Höhe

Domizil war ein Jugendhotel in Eben im Pongau. Nach der Ankunft verbrachten die Musiker den Rest des Tages damit, das Gelände und die Sportanlage zu erkunden. Am Dienstag beschloss die Stadtmusik trotz glühender Hitze, auf 1700 Meter Höhe die größte Eishöhle der Welt zu besichtigen.

Gekleidet wie im Winter

Gekleidet wie im tiefsten Winter und ausgerüstet mit einer Höhlenforscherlampe wagten sie sich in die Eishöhle. Über 1400 Stufen und weiteren 100 Höhenmeter kämpften sie sich bei Temperaturen unter null Grad Celsius vorbei an spektakulären und faszinierenden Eisskulpturen. Den restlichen Tag verbrachten sie sich aufwärmend in der Sonne und mit einer angenehmen Musikprobe.

Zu Mozarts Geburtshaus

Auch am Mittwoch schonten sich die Musiker nicht. Früh morgens ging es los Richtung Salzburg. Hier erwartete sie eine Stadtführung, die sie unter anderem an das Geburtshaus Mozarts führte. Am nächsten Tag stand eine weitere Probe an. Hier bereiteten die Musiker sich auf einen Auftritt auf einer Alm hoch in den Bergen vor.

Musik klingt über die Berge

Nach einem kurzen Aufenthalt am Badesee ging es nach dem Abendessen los. Die Stadtmusiker scheuten es nicht, trotz praller Sonne, die 300 Höhenmeter zu ihrem Auftrittsort zu erklimmen. Hier boten sie eine musikalische Unterhaltung, die noch weit über die Berge klingen sollte.

Rafting auf der Salzach

Nach einer kurzen Pause ging es dann zum Abstieg. Durch die Dunkelheit bahnten sie sich ihren Weg im Fackellicht zurück zur Unterkunft. Am letzten Tag brachen die Musiker zu ihrer Rafting Tour auf den unruhigen Stromschnellen der Salzach auf. Mutig verfolgten sich die Musiker in drei Booten und lieferten sich freiwillig oder unfreiwillig eine Wasserschlacht. Die Jugend verbrachte einen ruhigen restlichen Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot und einer Abschiedsdisko.