7073 Geschwindigkeitsüberschreitungen in 41 Tagen an insgesamt vier Messstationen in VS – die Bilanz kann sich sehen lassen. Findet auch das Bürgeramt und empfiehlt darum dem Gemeinderat der Doppelstadt: „Schnellstmöglich einen Geschwindigkeitsmessanhänger zu erwerben.“ So steht es in der Vorlage für die Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am Mittwoch kommender Woche. Die Kosten für einen solchen sogenannten Enforcement Trailer belaufen sich auf rund 170 000 Euro.

Die Finanzierung des Messanhängers kann im Grunde aus dessen Einnahmen erfolgen, heißt es von Seiten des Bürgeramtes. Allein die rund 7000 Verstöße in etwas über einem Monat führten zu Einnahmen in Höhe von 153 960 Euro. Ein solcher Anhänger würde sich also „binnen weniger Monate amortisieren“.

Dienen soll er nach Ansicht des Bürgeramtes „zur dauerhaften Steigerung der Verkehrssicherheit beziehungsweise wirksamen Verhinderung von Geschwindigkeitsverstößen, zum Schutz der Verkehrsteilnehmer und Anwohner vor Lärm und Abgasen sowie zur Eindämmung der ‚Autoposerszene‘“.

Dass das gelingen kann, haben die bereits durchgeführten Messungen offenbar gezeigt. Denn als Ergebnis des Testes hält das Bürgeramt fest: „Dass der Einsatz des Messanhängers, respektive dessen Stationierung rund um die Uhr, zu einer nennenswerten Reduzierung der Verstoßquoten an den Messstellen geführt hat.“

Getestet wurde der Anhänger im Zeitraum vom 15. Mai bis zum 10. Juni in der Neckarstraße (Tempo 30, 3766 Verstöße), am Fürstenbergring (Tempo 50, 492 Verstöße), an der Bundesstraße 33 (Tempo 80, 1324 Verstöße) und am Klosterring (Tempo 30, 1491 Verstöße). Insgesamt wurden dabei über 300 000 Fahrzeuge gemessen.

Sämtliche durchschnittliche Verstoßquoten der besagten Straßen seien in den vergangenen Jahren deutlich höher gelegen. „Insofern kann dem Gerät eine hohe Wirksamkeit und Sicherheitsrelevanz attestiert werden“, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss. Dessen Mitglieder werden nun erstmals über die Anschaffung diskutieren. Endgültig entscheiden wird dann der Gemeinderat.