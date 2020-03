von Rüdiger Fein

Mit einem Brandbrief wendet sich der Arbeitskreis Pro Asyl aktuell an den Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen. Es sei höchste Zeit, einer Erklärung vom Oktober 2019 Taten folgen zu lassen und die konkrete Bereitschaft der Stadt zur Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus den Lagern auf den griechischen Inseln zu erklären. Nur so könne man eine abgestimmte solidarische Handlung der mehr als 100 bundesdeutschen Gemeinden herbeiführen, die sich ebenfalls mit den Zielen der Seebrücke identifizieren. Unterzeichnet haben den Brief, der inhaltlich gleich an den Ministerpräsidenten des Landes, Winfried Kretschmann, wie auch an den Bundesinnenminister Horst Seehofer ging, insgesamt 19 Institutionen des bürgerlichen Lebens. Darunter sind der Ortsverein der SPD Villingen-Schwenningen, die Gemeinde- und Kreistagsfraktionen der Grünen, eine ganze Reihe christlich orientierter Institutionen und Kirchen, die IG Metall VS sowie die Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge Refugio.

„Wir kümmern uns um die Kinder“

„Wir sind bereit und machen das bedingungslose Angebot, uns um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern“, erklärt Astrid Sterzel von Refugio und baut ihrerseits eine Brücke für die Verantwortlichen in den Rathäusern. Denn, so Sterzel weiter, es gebe für viele dieser Kinder schon jetzt keine Hoffnung mehr auf seelische Genesung. „Wir kennen Kinder, die sind nach zwei Jahren in diesen Lagern einfach nicht mehr zu retten.“ Und sie hoffe, dass sich nicht nur Villingen-Schwenningen sofort bereit erklärt, etwa fünf bis zehn Kinder aufzunehmen, sondern, dass sich auch weitere Gemeinden dieser Solidaraktion anschließen werden. „Unser Angebot der Betreuung gilt über die Raumschaft hinaus“, verspricht Astrid Sterzel. Es geht hier ausschließlich um unbegleitete Minderjährige die alleine kommen würden und um kranke Kinder, die unter Umständen dann mit einer Begleitperson zu uns kommen würden.

Stadt will noch reagieren

Eine Stellungnahme des Oberbürgermeisters der Stadt Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, war aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um die Corona-Problematik bis zum Redaktionsschluss nicht zu erhalten. Die Pressestelle der Stadt versprach aber, dass es in der kommenden Woche eine offizielle Reaktion auf den Brief geben werde.