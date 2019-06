von Jasmin Albert

Einige Bürger in der Doppelstadt hat es geärgert: Noch immer hängen in der Stadt an verschiedenen Stellen Wahlplakate, die von den Parteien zur Europa- und Kommunalwahl vom 26. Mai. Eigentlich müssten die Plakate nach der vorgegebenen Frist bereits seit dem 29. Mai von den Parteien abgehängt worden sein. Doch einige nehmen es damit nicht so genau und sind fast zwei Wochen im Verzug. Madlen Falke, die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, betonte, dass die Plakate umgehend zu entfernen seien. Jede Partei müsse sich eigenständig um die Entfernung der Wahlplakate kümmern. Andernfalls drohe ihnen ein Bußgeld der Stadt. Betroffen ist unter anderem die SPD. Nicola Schurr, der Ortsvereinsvorsitzende, betonte, dass die Ehrenamtlichen des Ortsvereins die Plakate umgehend entfernen werden.