Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Samstag, kurz vor 23 Uhr, auf der Schwenninger Steig hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen einen 32-jährigen Mann eingeleitet. Der Mann war zu Fuß unterwegs und kam zufällig an der Unfallstelle vorbei, so ein Sprecher der Ermittler.

Sogleich zückte der 32-Jährige sein Smartphone und filmte die Rettungsmaßnahmen, die beschädigten Fahrzeuge und die Unfallopfer. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Straftatbestandes der „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen“ eingeleitet – ein Vergehen, für welches das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe vorsieht.

Das Smartphone wurde beschlagnahmt, heißt es abschließend.