von Martin Disch

Er war und ist bekannt im ganzen süddeutschen Raum: Robert Dürrschnabel aus Villingen, der im Februar seinen 90. Geburtstag feiern konnte, hat kaum einen Straßen- oder Berglauf ausgelassen. Viele Jahrzehnte lief er Hunderte von Läufen im In- und Ausland und trug dazu bei, dass sich der Name der Stadt nicht nur auf dem Trikot, sondern auch auf den Ergebnislisten fand. Er ist am 28. Oktober gestorben.

Oft gewann der passionierte Läufer die Wettkämpfe. Für die DJK Villingen schnürte er seine Laufschuhe. Der Abteilungsleiterin der DJK-Leichtathletikabteilung, Elke Kritzer, berichtet, dass der 1929 in Singen geborene Jubilar seinen ersten Marathon 1957 am Tegernsee lief. Es folgten noch sage und schreibe 214 weitere. Das sind alleine schon mehr als 9000 Wettkampfkilometer. Aber der DJK-ler, der seinem Verein über 50 Jahre die Treue hielt und mehrfach ausgezeichnet wurde, startete auch über andere Distanzen.

Gefragt nach den größten Erfolgen, fiel ihm die Senioren-Weltmeisterschaft im Marathonlauf 1972 in Paris ein. Damals vertrat er die Bundesrepublik Deutschland auf den Champs-Élysées bei hochsommerlichen Temperaturen. Erwähnenswert sind auch die drei Starts beim 100-Kilometer-Lauf in Biel in der Schweiz, bei dem er die beachtliche Bestzeit von neun Stunden und 15 Minuten aufzuweisen hatte. Mehr als 150 Mal startete er über 25 Kilometer und auch bei vielen Halbmarathons. Auch beim Schwarzwald-Baar-Cup war er noch bis vor wenigen Jahren als Starter aufgeführt. Dem „Zátopek des Schwarzwalds“ war es gleichgültig, ob es ein Cross-, Berg-, Gelände-, Stadt- oder Straßenlauf war. Viele Schwarzwald- und Alpenberge erklomm er im Laufstil. Er war ein Vorreiter des Laufsports in der Region, viele nahmen sich ihn zum Vorbild, als das Laufen populär wurde. Robert Dürrschabel sah man oft in den Morgenstunden schon im Germanswald trainieren. Sein Trainingspensum war wie seine Strecken: Enorm.

Die Stadt VS hat Dürrschnabel schon 1982 zum Sportler des Jahres gekürt und der DJK-Verband hat ihm so manche Ehrung zuteil werden lassen, ebenso der badische Leichtathletikverband. Oft hat ihn seine Frau Wanda zu den Wettkämpfen begleitet. Mit dem Fahrrad ist sie neben ihrem Mann gefahren und hat ihn und sein Hobby unterstützt. Bei den Mitgliederversammlungen der DJK Villingen saß er bis ins hohe Alter unter den Mitgliedern. Die DJK Villingen, so der Vorsitzende Ulrich Junginger, verliert mit ihm ein treues Mitglied, der die Gesinnung der DJK gelebt habe, wie es nun hieß.