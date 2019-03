von Redaktion

Die Vereinigung der Sportangler (VDSA) Marbach setzt auf bewährte Kräfte: Bei der Hauptversammlung in Brigachtal wurde Hans-Joachim Garbrecht einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Er geht aber in seine letzte Amtszeit und mahnte eindringlich mittelfristig eine Verjüngung des Vorstandes an und forderte die Mitglieder auf, sich Gedanken über Nachfolgelösungen zu machen.

Die Pflege der vereinseigenen Weiheranlage und der Brigach zwischen Marbach und Kirchdorf nehmen bei der VDSA einen besonderen Stellenwert ein. Das zeigten die Tätigkeitsberichte, die positiv von den Mitgliedern aufgenommen wurden. Dennoch gab es im vergangenen Jahr auch einen dicken Wermutstropfen. Aufgrund des schlechten Wetters war das Sommerfest am Marbacher Weiher deutlich schlechter als die Jahre davor besucht. Am Ende kam der Verein noch einmal mit einem blauen Auge davon. Fischverkäufe vor Ostern und erstmals auch vor Weihnachten konnten den Umsatzrückgang beim Sommerfest finanziell einigermaßen ausgleichen. Der nächste Fischverkauf findet an Gründonnerstag statt.

Aus zeitlichen Gründen mussten die Angler 2018 auf die traditionelle Teilnahme am Marbacher Kinderferienprogramm verzichten, doch Garbrecht versprach: „Dieses Jahr sind wir wieder dabei.“

Damit die Mitglieder auch richtig Freude an ihrem Hobby haben, besetzte Gewässerwartin Silke Dorer den Angelweiher mit Fischen. Und so wurden im vergangenen Jahr im Weiher (und zum Teil auch in der Brigach) wieder viele Forellen, Karpfen, Zandern, Hechte, Barsche, Schleien oder Aale gefischt.

Gute Fangaussichten lockten zahlreiche Gastfischer an den Weiher, wie der Verkauf von rund 100 Tageskarten zeigt. Rund 420 Arbeitsstunden wurden im vergangenen Jahr investiert, wie Adrian Binder, der mit Alexej Henschel die Arbeitseinsätze koordiniert, betonte. Vor allem die Biberschäden und damit verbundene Uferbefestigungsmaßnahmen und der Umbau der Fischerhütte haben viel Zeit in Anspruch genommen.

Aktuell hat der Verein 38 aktive Mitglieder, 18 Jahreskarteninhaber, fünf Jugendfischer, vier Ehrenmitglieder und 19 Passive. Die Mitglieder kommen aus VS und der gesamten Region.

Nach den Wahlen setzt sich der Vorstand aus folgenden Personen zusammen: Vorsitzender Hans-Joachim Garbrecht, Kassier Dieter Wacker, Beisitzer Adrian Binder und Alexej Henschel. Die Kasse prüfen Waldemar Folwaczny und Stefan Schinke. Geehrt wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft Franziska Kühn, für 20 Jahre Hans-Joachim Garbrecht, Andreas Garbrecht, Roland Teuscher, Christian Teuscher, Svend Fochler, für 30 Jahre Manfred Murer und für 35 Jahre Rudi Effinger.