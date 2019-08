von Hans-Jürgen Götz

Die Aktionstage der Fridays-for-Future-Bewegung in Villingen sollen ausgeweitet werden. Nachdem am Mittwoch der neuste Bericht des Weltklimarates veröffentlicht wurde, haben sich die Organisatoren in Villingen spontan gleich am Donnerstag, getroffen, um auf dessen Ergebnisse hinzuweisen.

Fridays for Future an einem Donnerstag auf dem Latschariplatz, anlässlich des neuen Klimaberichtes des Weltklimarates | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Es reicht nicht mehr, nur freitags zu demonstrieren, es passiert nach wie vor einfach noch viel zu wenig“, erklärt Pressesprecher Jonas Klein.

Zwischen dem 26. und 30. August sei darum auch geplant, eine Aktionswoche durchzuführen. Geplant sind ein Camp, Vorträge, Workshops und vieles andere mehr. Und das alles ganz bewusst trotz oder gerade wegen der Schulferien.

Pünktlich mit dem Glockenschlag um 12 Uhr hatten sich am Donnerstag dann auch alle rund 20 Teilnehmer auf dem Latschariplatz für eine Minute tot gestellt, als Hinweis auf die ihrer Meinung nach drohende Klimakatastrophe.

Während die meisten der vorbei laufenden Passanten der Aktion ihren Respekt zollten und den Argumenten der Sprecher zuhörten, kam es am Rande mit zwei Personen zu durchaus kontroversen Diskussionen um das Thema Klimawandel. Dennoch verlief alles sehr friedlich und war gegen 12:30 Uhr beendet.