Villingen-Schwenningen vor 6 Stunden

Spitzwegerich: Das natürliche Erkältungsmittel aus der Natur

Was blüht denn da, was wächst denn hier? Der SÜDKURIER stellt in einer neuen Serie Heil- und Würzkräuter vor, die hier in der Region heimisch sind. Dazu gibt es Tipps und Rezepte zum Kräutersammeln, zur Verarbeitung und zum Genießen.