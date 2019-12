Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Sperberstraße: Einbrecher erbeuten teure Baumaschinen und Werkzeug

Bei einem Einbruch in ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus in der Sperberstraße haben unbekannte Täter laut Polizei in der Nacht zum Dienstag Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.