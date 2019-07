von Rüdiger Fein

Bei über 30 Grad in ihren Uniformen schwitzen mussten am Donnerstagabend Soldaten in Villingen: Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit der Panzerpionierkompanie 550 richtete die Stadt Villingen-Schwenningen den feierlichen Akt der die Kommandoübergabe aus.

Die offizielle Übergabe des Kommandos nimmt hier der französische General Bertrand Boyard (Mitte) vor. Links der scheidende Major Assenbaum, rechts der neue Kommandeur Hauptmann Hamacher. Der scheidende Kommandeur Major Andreas Georg Assenbaum. Die Stadt- und Bürgerwehrmusik, geleitet von Markus Färber, begleitet die Übergabezeremonie mit Märschen und den Nationalhymnen. Villinger Vereine bieten einen spannenden Rahmen für die offizielle Stabübergabe. Einzug der Soldaten der Panzerpionierkompanie 550. Übergbe des Standers an den neuen Kommandeur der Panzerpionierkompanie 550, Hauptmann Jan Timo Hamacher (Mitte). General Bertrand Boyard schreitet gefolgt vom scheidenden Major Assenbaum und dem Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen die Front der Soldaten ab. Zum Abschluss der Zeremonie ließ es sich der scheidende Kommandeur Major Andreas Georg Assenbaum nicht nehmen, die Truppe noch einmal hoch zu Ross zu grüßen.

