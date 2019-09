Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will sich mit einem massiven Sparprogramm gegen die aufziehende Branchenkrise stemmen. Bei der örtlichen IG Metall geht man davon aus, dass der Standort in Villingen mit seinen rund 1300 Mitarbeitern davon nicht betroffen sein dürfte

Der Konzern hatte am Mittwoch angekündigt, in den kommenden zehn Jahren weltweit bis zu 20 000 Arbeitsplätze abbauen. In Deutschland sollen 7000 der insgesamt 62 000 Stellen gestrichen werden, 5000 davon bereits bis 2023. Das kommunizierte