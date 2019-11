Die Attacke liegt nun über ein halbes Jahr zurück. Doch im Gemeinderat spielte er diese Woche nun eine besondere Rolle. Opfer ist nach eigener Aussage der AfD-Stadtrat Olaf Barth. Der Angreifer war Anfang Mai ein Teilnehmer des Offenen Antifaschistischen Treffens. Er soll ein Messer bei sich geführt und Barth bedroht haben. Schurr, der nur wenige Meter entfernt am Wahlkampfstand der SPD stand, habe ihm nicht geholfen, schilderte Barth die Situation. Er, Barth, nehme ein „Klima der Gewalt“ gegenüber der AfD wahr. Weitere Belege seien: Anfeindungen bei weiteren AfD-Veranstaltungen oder die Verunreinigung seines Briefkastens mit Kot. Zudem hatte AfD-Sprecher Martin Rothweiler auf die kommenden Landtagswahlen hingewiesen und die Stadtverwaltung aufgefordert, das Ihrige dazu beizutragen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen.

Oberbürgermeister Jürgen Roth verwies auf die Gewaltenteilung im Rechtsstaat und dass Barths Anliegen vor allem ein Fall für die Landespolizei sei. Schurr selbst antwortete im Ausschuss nicht direkt auf die Vorhaltungen der AfD. Das übernahm der SPD-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr, Nicola Schurrs Vater. Der SPD-Sprecher war der AfD vor, ein durchschaubares Spielchen zu treiben und mit nicht belegten Unterstellungen ein Mitglied der SPD-Fraktion zu verleumden.

Vorfall liegt halbes Jahr zurück

Auf Anfrage stellt Nicola Schurr jetzt fest, dass er im Gemeinderat nicht das Wort ergriffen hatte, weil das nur nach Rechtfertigung ausgesehen hätte. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Gewalt ablehne“, betont er. Er wolle nicht damit in Verbindung gebracht werden und auch nicht mit einem potentiellen Täter, „den ich nicht kenne und nie zuvor gesehen habe.“ Es könne sein, dass er an diesem Tag den Mann mit Handschlag begrüßt habe, aber dass habe er mit jedem gemacht, der an den SPD-Stand gekommen sei. Er habe dann später eine Auseinandersetzung am benachbarten AfD-Stand beobachtet, aber neben Barth seien zwei weitere AfD-Mitglieder in der Nähe gewesen. Der Angreifer habe offensichtlich ein Messer in der Tasche gehabt und Barth habe sich bedroht gefühlt. Doch auch die AfD-Mitglieder seien nicht eingeschritten, deswegen ging Schurr davon aus, dass die Sache untereinander geregelt worden sei. Nach Schurrs Erinnerung sei Barth an diesem Tag aggressiv gewesen, so sei er immer wieder an den SPD-Stand gekommen, um zu provozieren. Dennoch war für Schurr danach die Sache erledigt, er habe seine Aussage beim Staatsschutz gemacht. Von Barth selbst habe er nicht mehr gehört, er sei auch nicht angezeigt geworden.

Bekämpft AfD politisch

Dass jetzt er gezielt angefeindet werde, kann er sich nur damit erklären, dass er die AfD nach wie vor vehement bekämpfe, aber „politisch und nie mit Gewalt“. Dabei kann es auch einmal laut zu gehen, doch dass das ein Mittel der Kontroverse sei, habe auch OB Roth in der Sitzung eingeräumt. Er gehe auch nach wie vor auf Kundgebungen, doch das lasse er sich auch nicht nehmen, das sei doch ein wichtiger Teil der Demokratie. Persönlich bewegt ihn, dass er, der mit Kindern arbeite, mit einer Form der Gewalt in Verbindung gebracht werde, die er nicht teilt.