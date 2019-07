Furtwängler äußerte in der Gemeinderatsitzung am Mittwoch die Befürchtung, dass das um sich greifende Waldsterben auch größere finanzielle Auswirkungen auf den stätischen Haushalt haben werde. In den vergangenen Jahren warf der Stadtwald Gewinne in siebenstelliger Höhe ab. Schon dieses Jahr befürchten die Forstleute, dass es keinen Gewinn mehr geben wird.