von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Für ein außergewöhnliches Seelsorgeangebot ist die evangelische Matthäus-Pfarrei in VS-Marbach mit einem Sonderpreis des Diakonischen Werkes in Baden ausgezeichnet worden. Zum öffentlichen Lob gab es noch eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 800 Euro für die Arbeit der Gesprächsgruppe verlassene Eltern.

„Nichts ahnend machte ich am Gründonnerstag einen einfachen Brief mit der Absenderadresse des evangelischen Oberkirchenrats auf“, erzählt Pfarrerin Bettina von Kienle von ihrer großen Überraschung. „Ich staunte nicht schlecht. Darin stand, die Matthäusgemeinde habe den Sonderpreis für Diakonie und Seelsorge für die Gruppe der verlassenen Eltern gewonnen.“

Pfarrerin von Kienle hatte schon alles vergessen

Bettina von Kienle hatte irgendwann einmal zwei Seiten eingereicht, als der Diakoniepreis ausgeschrieben wurde, dann aber alles vergessen. Im Vorfeld hatte die Pfarrerin sich viel Mühe gemacht mit der Beantragung eines Zuschusses der badischen Kirchenleitung für dieses besondere Angebot auf Gemeindeebene. Aber nicht nur der Zuschuss wurde genehmigt. Jetzt gab es besagte Überraschung. Das Diakonische Werk in Baden würdigte das Projekt im Rahmen einer Preisausschreibung mit einem Sonderpreis.

Gesprächskreis wird sehr gut angenommen

Der Gesprächskreis für verlassene Eltern wird von zwei Fachleuten, Lilo Wuttke und Matthias Dold, kompetent geleitet und sehr gut angenommen. Anfang Juli fand die Preisverleihung statt, zu der die beiden Fachleute und Pfarrerin von Kienle in die Paul-Gerhardt-Kirche nach Karlsruhe eingeladen waren.

Projekt trifft genau den Punkt

Volker Erbacher von der Preisverleihungsjury kam persönlich auf die Preisträger aus der Matthäusgemeinde zu. „Es waren viele Beiträge aus den Gemeinden diesmal, so viele wie noch nie“, sagte er auch in seiner Laudatio später. „Aber als ich dieses Projekt las, war mir klar, dass es einen Sonderpreis verdient hat.“ Er sei selbst Gemeindepfarrer gewesen und könne gut nachvollziehen, wie sehr die Situation, dass Eltern und Kinder den Kontakt abgebrochen haben, Menschen belastet. „Mit ihrem Projekt haben sie ganz genau diesen Punkt getroffen.“