Zu einer grausigen Bluttat ist es am späten Freitagabend im Neuhäuslewald zwischen dem Gasthaus Auerhahn und der Landstraße Pfaffenweiler-Villingen gekommen. Demnach wurde ein 23 Jahre alter Mann offenbar erschossen. Ein Tatverdächtiger wurde noch in der Nacht festgenommen. Ein Sprecher bestätigte auf Anfrage, dass ein Tötungsdelikt vermutet werde. Außerdem sei eine Schusswaffe im Spiel gewesen.

Gegen 23 Uhr meldete eine Zeugin bei der Polizei offenbar den Vorfall. Beim Eintreffen der ersten Beamten bestätigte sich, dass ein Mann tot neben einem Fahrzeug lag. Der Wagen war innerhalb des Waldgebietes geparkt -. Sofort wurde mit einem großen Polizeiaufgebot eine große Suchaktion nach dem möglichen Täter eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfer kreiste über dem Tatort. Während die Beamten der Kriminalpolizei mit der Spurensuche begannen, kehrte ein Mann an den Tatort zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er steht im dringenden Tatverdacht, den 23 Jahre alten Mann getötet zu haben. Nähere Hintergründe zu der Tat sind derzeit nicht bekannt. In Rottweil arbeitet eine 20-köpfige Sonderkommission der Kriminalpolizei.

Update: Eine junge Frau, die im Wagen des später Getöteten saß, musste nach Informationen des SÜDKURIER das Ganze mit ansehen. Der Täter war mit einem zweiten Wagen unterwegs. Er flüchtete zunächst, nachdem sich aus seiner Kurzwaffe ein Schuss gelöst hatte. Die Frau soll in der Folge die Polizei alarmiert haben. Unter anderem mit einem Helikopter jagten die Beamten den Täter. Es wird davon ausgegangen, dass sich alle Beteiligten kennen. Wohl auch deshalb kehrte der Geflüchtete schlussendlich zum Wagen zurück, in dem er die Frau und den Toten zurückgelassen hatte. Die junge Frau, die ebenfalls knapp über 20 Jahre alt sein soll, steht offenbar unter Schock. Sie befinde sich in entsprechender Obhut, teilten gut informierte Kreise mit.

Nach Informationen des SÜDKURIER sind die Beteiligten Deutsche. Sie sollen im Schwarzwald-Baar-Kreis ansässig sein. Wieso der festgenommene eine Schusswaffe nachts im Wald im Auto mit sich führt und wie sich daraus ein tödlicher Schuss lösen konnte, sind nun einige der Fragen, welche die Beamten abklären.