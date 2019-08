Verunreinigungen am Kinderspielspielplatz am Hubenloch, an der eigentlich idyllischen Romäusquelle, am Eisweiher, entlang der Brigach: Immer wieder erreichen die Redaktion solche Meldungen. Nun wollen wir herausfinden, wie schlimm es wirklich ist. Am Dienstag, 6. August, richten wir auf dem Latschari-(Markt-)Platz vor der Sparkasse eine SÜDKURIER-Sommerredaktion ein. Zwischen 10.15 und 12.30 Uhr nehmen die beiden Redakteure Claudia Hoffmann und Gerhard Hauser Beobachtungen der Bürger entgegen: Wie dreckig ist die Doppelstadt wirklich und wenn ja, wo vor allem? Nennen Sie uns die Brennpunkte. Sind Sie vielleicht schon einmal selbst tätig geworden und haben aufgeräumt?

Ist die Stadt sauber, sicher und schön?

Oder ist es besser geworden? Wie sehen Sie es. Immerhin ist ja Oberbürgermeister Jürgen Roth mit dem Wahlkampfslogan „Sauber, sicher, schön“ angetreten. Hat sich da in den vergangenen Monaten schon etwas getan oder wo müsste er besonders ansetzen. Schildern Sie uns Ihre Beobachtungen. Aber Sie können uns auch mitteilen, wo sonst der Schuh drückt. Auch für diese Themen haben wir ein offenes Ohr.