von Redaktion

Die Verkehrssituation in der Zähringerstadt ist eine Herausforderung. Besonders in der Innenstadt und in den umliegenden Bereichen greift ein Problem immer mehr um sich: Parkplatzsuche für Autos. Diesem Thema widmet sich die nächste Sommerredaktion des SÜDKURIER: Am Dienstag, 13. August, 10.15 bis 12.30 Uhr, suchen die beiden Redakteure Claudia Hoffmann und Eberhard Stadler dazu das Gespräch mit den VS-Bürgern. Greifen die Stadtsheriffs genug durch? Gibt es ausreichend Anwohnerparkplätze? und wie wird das Angebot in den Parkhäusern beurteilt? – das sind nur einige der Fragen, die das Jahr über immer wieder aufkommen und heute am SÜDKURIER-Stand am Marktplatz (Latschariplatz) ausgiebig diskutiert werden können.

Angefangen bei den täglichen Pendlern, dem Parkplatzsuchverkehr in der Innenstadt und der damit einhergehenden Verdrängung des Suchverkehrs in die umliegenden Wohnstraßen – blockierte Anwohnerparkplätze und zugeparkte Einfahrten sind da keine Seltenheit. Aber auch die Anwohner in der Innenstadt sind nicht selten vor Herausforderungen gestellt, denn: Anwohnerstellplätze gibt es hier nicht überall (Beispiel Gerberstraße und Goldgrubengasse). Mögliche Lösungen: Viele Bürger wünschen sich – vorübergehend – einen Großparkplatz auf dem Tonhallengelände. Wie sieht es aus mit der sogenannten Neuen Mobilität? Ladesäulen für E-Bikes oder E-Autos sind noch Mangelware. Oder auch der ÖPNV: Viele Bürger sind bereit, zum Verzicht aufs Auto – wenn der Service mit dem Bus stimmt. Nur: Wie bekommt das betagte Ehepaar seinen Wocheneinkauf dann nach Hause? Ist – zumindest für jüngere VS-Bürger – das Fahrrad die Lösung? Gibt es denn dafür genügend Möglichkeiten in der Stadt – Fahrradwege, Abstellplätze, und so weiter, damit das Pendeln mit dem Rad auch eine echte Alternative wäre?

Die Sommerredaktion findet statt am Dienstag, 13. August, von 10.15 bis 12.30 Uhr, auf dem Marktplatz (Latschariplatz).