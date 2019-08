Das Kulturfest der Parkresidenz am Germanswald strahlt weit über die Grenzen des Kurgebiets und der Stadt hinaus. Weit über tausend Besucher strömten allein am Samstag ins Villinger Kurgebiet, wo sich auf der Parkanlage Volksfestcharakter einstellte.

„Es gibt nichts Schlimmeres als Langeweile im Altenheim“, sagt Cathrin Beese. Die Leiterin des Pflegedienstes und die Mitarbeiter sind deshalb das ganze Jahr bemüht, den Bewohnern so viel Abwechslung wie möglich zu bieten. Nachdem vor ein paar Jahren aus den Reihen der Bewohner der Wunsch geäußert wurde, ein Sommerfest „aber ein richtiges“, zu veranstalten, legten sich die Mitarbeiter ins Zeug und stellten ein vielfältiges Programm auf die Beine.

Jetzt fand das Fest bereits zum dritten Mal statt. Und Bewohner und Besucher hatten jede Menge Spaß. „Die Bewohner haben ja keine Möglichkeit, ein Fest zu besuchen. Also bringen wir das Fest zu den Bewohnern“, sagt Cathrin Beese.

Damit haben sie den Geschmack der Bewohner genau getroffen. „Das Fest ist sehr schön. Es ist toll, das so ein Haus so eine Veranstaltung machen kann,“ freute sich Elisabeth Joos aus Mönchweiler, die seit zwei Jahren in der Parkresidenz wohnt.

So verteilten sich auf dem großzügigen Parkgelände Essen-, Getränke- und Cocktailstände. Dabei wurden die Mitarbeiter von zahlreichen freiwilligen Helfern unterstützt. „Wir sind sehr froh, dass uns so viele ehrenamtliche Helfer unterstützen“, so Beese. Die Villinger Puppenbühne mit Dieter Sirringhaus sorgte für Kurzweil bei den kleinsten Besuchern. Magier Mathias Funke verblüffte die Zuschauer mit seinen Tricks. Und Sänger Uwe Halmich steuerte irische und schottische Folkmusik bei.

Der große Park der Parkresidenz am Germanswald wurde zum Volksfestgarten beim dritten Kulturfest. Längst ist das Fest nicht mehr ausschließlich für die Bewohner, allein am Samstag kamen mehr als 1000 Besucher. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Ein großer Anziehungsmagnet am Samstagabend war die Party-Live-Band Radspitz. Die sorgte mit ihren musikalischen Mix für beste Unterhaltung. Am Sonntag sorgte das Original Gamsbart Trio für Frühschoppenstimmung. Am Nachmittag entführten Billy Bob & the Buzzers in die 50er Jahre und servierten flotte Rockabilly-Beats.

Auch die Bewohner selbst waren Teil des Kulturfestes. Sie ließen sich im Vorfeld von Fotograf Andreas Jorns ablichten. Am Sonntag konnten sich die Besucher von Fotografin Janina Pulvermüller ablichten lassen.

Hinter dem großen Aufwand, den die Mitarbeiter der Parkresidenz am Germanswald betreiben, steckt auch Kalkül. So hat das zweitägige Fest eine nachhaltige Wirkung und einen enormen Werbeeffekt für die Einrichtung. „Wir erhalten danach immer sehr viele Anfragen. Sowohl von Menschen, die bei uns einziehen wollen als auch Bewerbungen von Mitarbeitern“, freut sich Cathrin Beese.