von Jörg-Dieter Klatt

Kinderlachen, das Klackern eines Tischkickers und dazwischen das typische Platschen eines im tiefblauen Becken eintauchenden Körpers. So klingt er: der Sommerspaß. Und richtig, gleich am Eingang des Tannheimer Freibads erwartet den Besucher ein fröhliches „Hallo“ aus dem Kiosk, der gleichzeitig als Kassenhäuschen dient. Leckere Kuchen, duftende Pizza und ein breites Angebot an Getränken laden zum Verweilen ein.

Für Jung und Alt ist das Tannheimer Freibad Treffpunkt für einen gemütlichen Plausch. Hildegard und Andrea Kreuz sorgen für einen liebevollen Service am Kiosk.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Das kleine, aber feine Freibad bietet Ferienatmosphäre in Reinformat. Große, schattenspende Bäume, zahlreiche Spielgeräte, eine Matschkuhle mit Pumpwerk, Volleyballfeld und jede Menge Liegefläche versprechen Urlaub vor der Haustüre.

Im Schatten des Sonnensegels verweilen Ingrid Riegger, Susanne Kaltenmaier und Ute Schorpp mit ihren Kindern in der Matschkuhle. Da wird so mancher Sandkuchen gebacken.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Unzählige bunte Handtücher auf der grünen Wiesenfläche verraten, dass die sommerliche Hitze viele Menschen ins Bad gelockt hat. Das Thermometer zeigt gut 28 Grad Celsius und das knapp 22 Grad warme Wasser lädt zum Abkühlen und Schwimmen ein. Während auf der einen Seite des Bades ein Kind nach dem anderen das Einser-Sprungbrett unter den wachsamen Augen des Bademeisters betritt, ziehen zwei Schwimmerinnen auf der gegenüberliegenden Seite ihre Bahnen.

Der Erstklässler Ben beherrscht den Salto vom Einser-Sprungbrett schon perfekt. Immer und immer wieder rollt er sich durch die Luft ins Wasser.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Das Nebeneinander von Jung und Alt gelingt hier vorbildlich. Auch die kleine Rutschbahn spuckt aus ihrem Fischmaul immer wieder juchzende Kinder aus.

Sanierungsbedarf: Doch dunkle Wolken drohen nicht nur am nachmittäglichen Himmel über dem Bad. Größere Sanierungsarbeiten stehen an und auch das Wort von der möglichen Schließung des Bades machte schon die Runde. „Unvorstellbar, wenn dieses Bad geschlossen werden würde“, so zwei einheimische Damen im fortgeschrittenen Alter, die einen Kaffee und ein Stück Kuchen unter dem breiten Sonnenschirmen im Café-Bereich genießen. „Wir sind mit dem Bad aufgewachsen, hier haben wir das Schwimmen gelernt. Das Bad muss erhalten bleiben!“ Wohin man auch hört, die Besucher sind von diesem Freibad begeistert.

Nicht für für Badegäste lädt der Kiosk im Tannheimer Freibad zum Verweilen ein. Das breite Angebot wird von Jung und Alt gerne angenommen. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Junge Eltern mit ihren Sprösslingen betonen allenthalben, dass der günstige Eintrittspreis, die Übersichtlichkeit des Geländes, die Sauberkeit und das Ambiente des Tannheimer Bades „einmalig“ seien. „Gerade richtig für uns, um einen super Freibadnachmittag zu erleben.“

Jutta Nagel aus Brigachtal findet das Bad sehr schön und preiswert. Tochter Magdalena erkundet schon mal das Spielhäuschen.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Allein das große Becken weist Undichtigkeiten auf und daher muss laufend frisches Wasser nachgespeist werden, die Umkleidekabinen und der Sanitärbereich bedürfen einer Auffrischung und die dafür anstehenden Kosten werden die Vereinskasse des Fördervereins stark belasten. Zwar sind schon reichlich Rücklagen vorhanden, aber allein die Sanierung des Beckens dürfte mit einer halben Million Euro zu Buche schlagen. „Selbstverständlich habe ich auch schon einen Spendenbeitrag geleistet“, so Sandra Brinkmann, die mit ihren beiden Buben Paul und Samuel gerne in das Bad kommt.

Ben, Maja und Elija nutzen das Kinderbecken um mit den neuen Wasserreittieren zu planschen.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Badmeister: Ein wahres Geschenk für das ehrenamtlich geführte Freibad ist Maher Hussein, ein syrischer Flüchtling, der diese verantwortungsvolle Aufgabe des Bademeisters mit viel Herzblut und einem feinen Gespür zwischen Freundlichkeit und Konsequenz versieht. Hussein stammt aus Haska und sagt: „Alles sind nette Leute hier. Es macht mit große Freude.“ Seine Deutschkenntnisse sind schon so gut, dass er sich verständlich machen kann.

Maher Hussein ist der gute Geist am Beckenrand und versieht seine Aufgabe als Bademeister mit großer Freude.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Während viele Bäder landauf-landab ihre Öffnungszeiten mangels Bademeister einschränken müssen, sieht sich das Tannheimer Freibad in der komfortablen Lage einen kompetenten und hochmotivierten Bademeister sein Eigen zu nennen. Die groß angelegte Spendenaktion zugunsten des Bades hat auch die Mitglieder des Fördervereins wachgerüttelt. So haben bei der Vorbereitung der Badesaison und bei der täglichen Bewirtschaftung des Kiosks sich deutlich mehr Helfer zur Verfügung gestellt, als in den vergangenen Jahren. Dies zeigt, dass Besucher und Betreiber einmal mehr um den Erhalt des Bades zu kämpfen bereit sind.