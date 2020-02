Es wird immer wärmer in der Doppelstadt. Das belegen nicht nur die Zahlen der Villinger Wetterstation. Dieser Tage wird der Klimawandel den Menschen erstmals spürbar und deutlich vor Augen geführt. Schnee gab es nur an ganz wenigen Tagen. Bereits in naher Zukunft könnten solche Winter Normalzustand sein. Wir wagen einen Blick zurück und in die Zukunft anhand vieler Bilder, Videos und Wettergrafiken.

Wolfgang Eich misst nach Sturm Sabine die Schneehöhe an der Wetterstation in seinem Garten. Einen Zentimeter liest er auf der Skala des Holzstabes ab. Es ist einer von ganz wenigen Schneetagen in diesem Winter.| Bild: Fröhlich, Jens