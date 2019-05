von Alexander Hämmerling

Knapp 500 Dozenten haben 2018 an der Volkshochschule Villingen-Schwenningen (VHS) mit ihren Außenstellen in Bad Dürrheim und Tuningen unterrichtet. So mancher von ihnen stellt seine Kompetenz den Studenten quasi ein Berufsleben lang zu Verfügung. Beim fünften Dozenten-Frühstück wurden nun am Schwenninger Standort besonders verdiente Dozenten für ihre Tätigkeit geehrt.