Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

So stellt sich der Villinger David Rzepka den Europäer der Zukunft vor

Der Siegertext von David Rzepka aus Villingen in voller Länge. Er hat dafür am Dienstag in Straßburg mit den Gewinnern aus den anderen Ländern eine Urkunde überreicht bekommen und er durfte an der Feier anläßlich des 70-jährigen Bestehens des Europarates teilnehmen.