Am Dienstagmorgen zeigt sich über dem Villinger Bahnhof ein nicht alltägliches Lichtspektakel. Kurz nach Sonnenaufgang ist links und rechst der Sonne eine Lichterscheinung zu sehen. Wenige Minuten später ist sie wieder verschwunden.

Bild: Fröhlich, Jens

Dieses Naturphänomen wird als Parhelia bezeichnet. Unter bestimmten Wetterbedingungen tauchen die Lichter auf gleicher Höhe rund 22 Grad neben der eigentlichen Sonne auf, manchmal auch beidseitig. Die Leuchterscheinung ist nicht so hell wie unser Zentralgestirn selbst, ist nicht kreisrund und besitzt einen ähnlichen Farbverlauf wie ein Regenbogen.

Bild: Fröhlich, Jens

Nebensonnen entstehen durch Brechung und Spiegelung von Licht an Eiskristallen. Dünne Eisplättchen richten sich in ruhiger Luft horizontal aus und brechen das Licht der Sonne wie ein Prisma. Das Licht wird beim Ein- und Austritt in diese Prismen wellenlängenabhängig umgelenkt, wodurch der Regenbogen-Farbverlauf entsteht.

Weitere interessante Leuchterscheinungen in der Region:

SÜDKURIER-Leser haben uns in den letzten Jahren immer wieder tolle Parhelia-Bilder zugeschickt.

Ein weiteres Phänomen, welches man bei bestimmten Wetterbedingungen am Himmel beobachten kann, sind sogenannte Lichtsäulen. 2015 haben wir eine Donaueschingen gesichtet.

Ein Regenbogen im Advent? Ja, das gibt es zum Beispiel in Villingen.

Und sogar in der Nacht gibt es Regenbögen. SÜDKURIER-Redakteur Andreas Block hat 2009 ein solch seltenes Regenbogen-Exemplar über Villingen fotografiert.

Wie Regenbögen entstehen, können Sie hier nachlesen.