von Hans-Jürgen Götz

Seit 20 Jahren gibt es sie nun schon, die Jazz-ConneXion, eine Musik-Arbeitsgemeinschaft am Deutenberg-Gymnasium in Schwenningen. Gründer und bis heute immer noch betreuender Musik-Lehrer ist Stefan Merkl. Er kam nach dem Studium in Freiburg und dem Referendariat 1999 nach Schwenningen, um dort Musik und Englisch zu unterrichten.

Die treibende Kraft hinter der Jazz-ConneXion: Musik-Lehrer Stefan Merkl. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Den Bazillus Jazz hatte er sich aber zuvor während eines Auslandsstipendiums an der Eastman School of Music in Rochster, USA, eingefangen. „Dort gab es den ganzen Tag Jazz pur und in allen Facetten“, so Merkl.

Von der 7. bis zur 12. Klasse

Und somit war es nur eine Frage der Zeit, bis er in Schwenningen auch gleich eine Jazz AG gründen konnte. Seitdem betreut und fördert er Schüler von der 7. bis zu 12. Klasse in seiner Jazz AG. Auch wenn einige Schüler bereits zum Teil einen anstrengenden Elf-Stunden-Tag hinter sich haben, kommen sie doch alle mit großer Freude regelmäßig jeden Mittwochabend für zwei Stunden zusammen, um gemeinsam neue Stücke einzuüben und zu spielen.

Lea Schradi geht in die elfte Klasse – und ist die Lead-Sängerin der Jazz-ConneXion. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Zwar ist das Ambiente in den schmucklosen Behelfscontainer-Klassenzimmern am Deutenberg eher nüchtern und kahl. Das kuschelige Wohlfühlklima einer typischen Jazz-Kneipe kommt da eigentlich nicht auf. Das tut dem Enthusiasmus der 15 Schüler aber keinen Abbruch.

Knackige Bläsersätze wollen geübt sein. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Alle packen ihre Instrumente aus und los geht’s. Sobald sie die berühmten Big-Band-Jazz-Rhythmen wie „Aint no Sunshine“ intonieren, geht es nur noch um die Musik. Und die pure Spielfreude erfüllt das 50 Quadratmeter große Behelfsklassenzimmer.

Dabei haben alle ihre ganz eigenen Lebensläufe und Zukunftsvorstellungen. „Ich spiele schon seit meinem zweiten Lebensjahr, als meine Eltern mir das erste Plastik-Schlagzeug gekauft haben, weil sie als Musiker erkannt haben, dass mein dauerndes rhythmisches Getrommel am Küchentisch einer Förderung bedarf“, erzählt etwa Schlagzeuger Marcel Vojvodic mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Schlagzeuger Marcel Vojvodic in Aktion. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Neben der Jazz Connection spielt er auch noch in der Dauchinger FZ-Band mit und hat auch schon seine eigene Band: Wet Jacket. Ihm ist es auch wichtig, über die sozialen Medien mit Gleichgesinnten in der Welt verbunden zu sein.

So betreibt er unter anderem einen eigenen Kanal auf der Videoplattform YouTube. Dort kann man ihn beim Schlagzeugspielen sehen und hören. Nach dem Abitur will er natürlich etwas mit Musik machen. Dabei ist es ihm wichtig, auch immer Spaß an der Sache zu haben.

Saxophonist, Texter und Rapper: Das ist Paul Schäfer, ebenfalls Elftklässler. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Paul Schäfer wiederum spielt in der Band Saxophon, textet und singt Rap-Stücke. „Als Kind hat mir mein Opa Jazz-Schallplatten vorgespielt und viel erklärt. Er hat mir immer großen Spaß gemacht, mit ihm zusammenzusein“, sagt der Schüler. Er spielt bereits seit der 7. Klasse in der Jazz-ConneXion mit. Auch er will nach seinem Abitur im nächsten Jahr auf jeden Fall etwas mit Musik studieren.

Lead-Sängerin Lea Schradi gehört schon seit vier Jahren der Jazz-ConneXion an. Sie ist in der elften Klasse und will ebenfalls nach dem Abitur etwas mit Musik studieren. „Vielleicht in Richtung Musical, aber möglicherweise auch fürs Lehramt, da bin ich mir nich nicht ganz sicher“, sagt sie noch.

Nahum Berhe im Einsatz als Keyboarder. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Allen gemeinsam ist aber die Liebe zur Musik und die Freude am Jazz. So tritt die Band auch regelmäßig auf diversen Veranstaltungen in der Stadt auf – zuletzt auf dem Neujahrsempfang der Stadt im Theater am Ring. Das ist fast schon ein Traditions-Termin. Darüber hinaus gibt es bereits seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Villinger Jazz-Club als auch mit dem Musikakademie Villingen-Schwenningen.

„Letztes Jahr haben wir sogar in einem Tonstudio in Lahr professionell Aufnahmen gemacht, um unseren Schülern auch einmal diese Facette des Musik-Gewerbes näher zu bringen“, erläutert Stefan Merkl.

So mancher startete hier seine Jazz-Karriere

Natürlich gibt es mit jedem neuen Schuljahr Fluktuation in der Band. Die meisten steigen in der siebten Klasse ein und scheiden nach dem Abitur wieder aus. „Es bereitet mir aber große Freude, dass über die Jahre einige unserer Schüler später eine große Jazz-Karriere starten konnten“, erklärt Merkl.

Jetzt geht es aber erst einmal weiter mit den Proben für die geplanten Auftritte in diesem Jahr, denn ohne Fleiß kein Preis. Und auch die neuen Schüler sollen ja schnellstmöglich das hohe Niveau ihrer erfahrenen Mitschüler erreichen.

VS-Villingen Videos aus dem Proberaum der Jazz-ConneXion Das könnte Sie auch interessieren