Sie absolvieren ihre Ausbildung im „Radisson“-Hotel in Mannheim, im Hotel „Ritter“ in Durbach, beim „Hader Karle“ in Weilersbach, im Hotel „Vier Jahreszeiten“ am Schluchsee, im Gasthaus „Löwen“ in Sasbach am Kaiserstuhl und im Hotel „Lauterbad“ bei Freudenstadt: zwölf angehende Absolventen im Dualen Berufskolleg Hotel und Gastronomie an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen-Schwenningen (Hoga).

Besonderer Ausbildungsgang

Das Besondere an diesem Ausbildungsgang: Neben dem Abschluss in einem der fünf anerkannten Berufe in der Hotellerie und Gastronomie können die Schüler dank Zusatzunterricht auch die Fachhochschulreife erreichen. Drei Jahre mit 45 Wochen Blockunterricht an der Hoga dauert die duale Ausbildung, die die Absolventen als Fachkräfte weltweit begehrt machen soll.

Eine Messe, die regionale Produzenten und Gastronomen zusammenführen soll, war die Aufgabe für das Projekt der Berufskolleg-Abschlussklasse der Hoga. Maren Schaile und Nerea Ohler (von links) informierten über Produkte der Kutmühle Villingen. | Bild: Roland Dürrhammer

Große Motivation gezeigt

Dementsprechend motiviert sind die jungen Menschen, was sie jetzt eindrucksvoll unter Beweis stellten. Für ihren Abschluss, den sie im Sommer schaffen wollen, bekamen sie von ihren Fachlehrern Stephen Riedlinger (Küche) und Roman Gomer (Restaurant) den Auftrag, eine Messe mit dem Thema „grenzenlos regional“ zu organisieren. Das Ziel: Gastronomen und Erzeuger regionaler Produkte aus dem Landkreis und den angrenzenden Landkreisen zusammen zu führen.

Rund 60 Gäste dabei

In sechs Zweiergruppen galt es bei der Messe, zusammen mit den Produzenten die Produkte den rund 60 Gästen – darunter die gastronomischen Ausbildungsbetriebe des Berufskollegs sowie Eltern und Lehrer der Abschlussklasse – beim Verkosten vorzustellen.

Winterbier und Ziegenkäse

So kamen die Besucher beim selbstgebrauten Winterbier vom „Hader Karle“, bei Ziegenkäse von Monte Ziego mit Brot aus der Kutmühle genauso ins Gespräch wie bei der Weinverkostung der Winzergenossenschaft Sasbach oder bei einem Digestif von Edelbrände Marder aus Albbruck. Was ein gutes Öl ausmacht, war bei der Ölmanufaktur Borho zu erfahren, und von der Metzgerei Gür aus Pfaffenweiler gab es Leckeres aus der eigenen Schlachtung. Zum Espresso der Hochschwarzwälder Kaffeerösterei konnten die Gäste Schokoladenspezialitäten von der Genussmanufaktur St. Georgen genießen.

Und schließlich ein feines Drei-Gänge-Menü

Im Anschluss an den Messerundgang folgten die Betriebspräsentationen, dazu ein Drei-Gänge-Menü, zubereitet von der Klasse der Hotelfachleute unter der Leitung von Küchenchef Stephen Riedlinger. Geplant und zusammengestellt hat das Menü Jonte Heinrich, angehender Koch aus der Abschlussklasse im Berufskolleg. Unter anderem gab es Ziegenkäse mit Schinkenchips in der Vorspeise, das Winterbier in der Soße beim Hauptgang, den Kaffee als Zutat in der Dessertvariation oder die begleitenden Weine zu jedem Gang.

Servieren in Dirndl und Lederhose

Rundum bestens umsorgt wurden die Gäste von den zwölf Schülerinnen und Schüler beim Empfang, während der Messe, beim Menü und bis hin zur Verabschiedung. Stilvoll im Dirndl und Lederhose wurden die Speisen und Getränke serviert und abgetragen. Beim kurzen Gespräch am Tisch war zu erkennen, wie professionell sie schon für ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet wurden. Dies wurde auch bei der Präsentation der Betriebe deutlich. Der Dank der Schüler galt allen Ausstellern, die ihr Projekt mit den Produkten und ihrer Anwesenheit unterstützt haben.

Lob für herausragende Leistungen

„Für mich war es das erste Projekt und ich weiß nicht, wie man das Nächste noch toppen kann“, lobte Fachlehrer Roman Gomer die herausragenden Leistungen. Küchenmeister Stephen Riedlinger hatte etwas Wehmut in seinen Worten: „Ihr werdet mir fehlen“, so Riedlinger zu seinen Schülern. Der Schulleiter der Hoga, Robert Fechteler, sagte: „Wir haben noch ausreichend Kapazität im dualen Berufskolleg und ich wünsche mir, dass noch mehr junge Menschen gemeinsam mit uns und den Betrieben diesen Weg gehen.“