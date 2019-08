Sieben Angeklagte in Fußfesseln, 15 Justizbeamte als Wachpersonen und im Hintergrund das Dauermurmeln von Dolmetschern. Schon ein Blick in den Schwurgerichtssaal des Landgerichts Konstanz offenbart: Hier wird ein besonderer Fall verhandelt, einer der tief einführt in die verborgene Welt von sieben mutmaßlich als Bande agierenden Personen, denen im Raum Villingen-Schwenningen der umfangreiche Handel mit Drogen vorgeworfen wird.

Es geht um rund 30 Kilogramm Marihuana, 6,5 Kilogramm Haschisch, 800 Gramm Kokain und 1200 Ecstasy-Tabletten. In mindestens 200 Fällen sollen nach Angaben eines als Zeugen aussagenden Zollbeamten junge Menschen unter 18 Jahren mit Drogen versorgt worden sein.

Mit Decknamen operiert

Die Beschuldigten sollen unter Deck- und Spitznamen agiert haben, die auf Deutsch „Hinkebein“ oder „55“ bedeuten. Die Identität des Angeklagten, von dem Ermittler vermuten, dass es sich um den Kopf der Bande handelte, sei bis heute nicht sicher festgestellt, sagte ein Zollbeamter, der vor Gericht als Zeuge aussagte. Der wahrscheinliche Bandenführer habe Kontakte nach Frankreich.

Villingen-Schwenningen Drogenbande vor Gericht: Prozess wegen 19 Kilogramm Haschisch Das könnte Sie auch interessieren

Zur Klärung des wahren Namens hätten die Länder Marokko und Tunesien bisher nicht weiter helfen können. Aus Algerien habe man noch keine Antwort bekommen, es sei offen, ob sich die Behörden von dort jemals melden werden. Selbst, wenn der wahre Name des mutmaßlichen Kopfs der Bande nie bekannt würde, könnte dieser dennoch rechtswirksam verurteilt werden, hieß es auf Nachfragen bei Gericht.

Ein Netzwerk dicker Fische

Etwa eineinhalb Stunden lang berichtete der Zollbeamte von den umfangreichen Ermittlungen gegen die sieben Angeklagten. Diese seien durch Aussagen eines Mannes ins Rollen gekommen, der den Verkauf von Drogen an Jugendliche wie ein Gewerbe betrieben habe und dann aufgeflogen war. Die Ermittler des Zolls vermuteten ein Netzwerk dicker Fische im Drogenhandel und setzten alle Hebel in Bewegung, um Einblick zu bekommen. So seien die Verbindungsdaten von 24 Telefonnummern ausgewertet, 21 Telefone und andere Geräte für die Kommunikation überwacht und der Standort von Handys festgestellt worden. Zudem seien Vertrauenspersonen und verdeckte Ermittlern im Einsatz gewesen.

Geld aus dem Drogengeschäft verschwunden

Innerhalb von zwei Monaten sammelten die Ermittler so viele Hinweise, dass sie die ersten Verdächtigen verhaften konnten. „Wir haben schnell festgestellt, wir sind auf der richtigen Spur“, sagte der Ermittler vom Zoll aus. Bis heute gewinne man ständig neue Erkenntnisse. Es bleibe allerdings unklar, wohin die mutmaßlich großen Geldsummen aus den Geschäften flossen. Die Überprüfungen hätten nichts Wesentliches ergeben. Im Zuge der Ermittlungen seien inzwischen auch Lieferanten und Abnehmer gefasst worden.

Rauschmittel von hoher Qualität

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatten die jetzt Angeklagten ganz unterschiedliche Rollen innerhalb der Bande. Die meisten hätten selbst Drogen konsumiert. Einer so viele, dass er allein zur Deckung der Kosten für den selbst verbrauchten Stoff sehr viele Verkaufseinnahmen gehabt haben muss. Das Marihuana und das Haschisch, das durch Mitglieder der mutmaßlichen Bande vermittelt wurde, habe überdurchschnittlich hohe Qualität gehabt.

Mit Codesätzen Bestellungen aufgegeben

Professionell seien auch die Versuche gewesen, die Geschäfte zu verschleiern. So habe man mit Codesätzen operiert. „Bruder, ich besuche Dich morgen, und bleibe einen Tag“, sei die verschlüsselte Bestellung von einem Kilogramm Marihuana gewesen. Wenn der Anrufer zwei oder drei Tage geblieben wäre, hätte er zwei oder drei Kilo Stoff geordert. Ein halbes Hühnchen sei für 500 Gramm Marihuana gestanden. Die Angeklagten hatten in Villingen-Schwenningen Lager für den Stoff und andere Stellen für den Verkauf.