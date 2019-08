Punkt neun Uhr am Dienstagmorgen treffen sich sechs Frauen am Waldrand bei Pfaffenweiler. Ihr Ziel ist die idyllisch gelegene Wassertretstelle des Kneippvereins Villingen/Königsfeld.

Unser Bild zeigt (von links) die zweite Vorsitzende Jutta Flaig, Hildegard Steinberger-Heitner, Irma Kienzler, Irmgard Blessing, Brunhilde Diel-Hourani und die erste Vorsitzende Birgitt Merkel.

Nach einer kurzen Begrüßung der Mitglieder werden sogleich Taschen und andere Gegenstände auf den Sitzgelegenheiten abgelegt, Schuhe ausgezogen und Hosen nach oben gekrempelt. Dann geht es auch schon ins Wasser. „Nicht kälter als acht Grad soll es sein“, erklärt Merkel (vorne links).

Und man sollte nicht mit kalten Füßen und Händen die Anwendung beginnen. Daher empfiehlt sich ein kurzer Fußmarsch vom Parkplatz bis zur Wassertretstelle als Aufwärmung.

Merkel geht im Storchengang voran, die anderen Mitglieder folgen ihr. Dabei wird bei jedem Schritt ein Bein komplett aus dem Wasser gehoben. „Nicht länger als 90 Sekunden“, grenzt Merkel die Zeit im Wasser grob ein.

Doch jeder Teilnehmer müsse auf sein Körpergefühl hören. Sobald die Kälte unangenehm wird, oder gar schmerzt, sollte das kalte Nass eher wieder verlassen werden.

Es ist 15 Minuten nach neuen Uhr. Das Wassertreten ist schon vorbei. War das alles? „Nein“, sagt Merkel und streift sich mit den Händen das Wasser von den Beinen.

Die Frauen betreten nun die kleine Rasenfläche im umzäunten Bereich und stellen sich im Kreis auf. Hildegard Steinberger-Heitner leitet die Gruppe jetzt an und macht Übungen vor. Das sei wichtig, um die Beine wieder aufzuwärmen, so Merkel. Die erst Übung bringt Fußsohlen und Zehen in Schwung.

In der Folge wird auch der obere Körperbereich mobilisiert.

Verschiedene Streck- und Armübungen werden mit Atemübungen kombiniert.

Die langsame Bewegungsausführung hat auch einen meditativen Charakter.

Ein Ärgernis für die Vereinsmitglieder sind Hundehaufen, die nicht selten die Übungsfläche verschmutzen. Auf einer Erklärtafel wird daher darauf hingewiesen, Hunde von der Anlage fern zu halten. Uneinsichtige Hundehalter haben jedoch versucht, diesen Punkt auf der Tafel wegzukratzen.

Zum Abschluss bewegen sich die Teilnehmer auf der Fläche und kommen noch einmal in einem engen Kreis zusammen. Es ist nun kurz nach 9.20 Uhr.

Fertig. Jetzt erst werden die Füße mit kleinen Handtüchern trocken gerieben. Nachdem alle Schuhe wieder geschnürt sind und die Hosenbeine ihre volle Länge haben, gehen die Frauen wieder auseinander – bis zum nächsten Dienstag, 9 Uhr, an der Wassertretstelle bei Pfaffenweiler.

Informationen und Kontakt

Viele weitere Informationen zum Kneippverein Villingen/Königsfeld, der in diesem Jahr 125 Jahre alt wird, zu Veranstaltungen, Terminen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite des Vereins: www.kneippverein-villingen-koenigsfeld.de