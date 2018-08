Keine zwei Stunden später, nachdem Silke Dorer sich am Dienstagvormittag noch Regen gewünscht hatte, kam er. Unerwartet und heftig. Die Abkühlung hatte sie gar nicht so sehr für sich gewollt, sondern für die Fische im Marbacher Weiher. Damit dort nicht passiert, was derzeit am Rhein der Fall ist, wo tausende tote Fische geborgen werden, wird an den Gewässern rund um die Doppelstadt vorgesorgt. Ein kleiner Rundgang mit Seeblick.

Marbacher Weiher: Anstatt eines Köders baumelt an der Angel von Silke Dorer seit einigen Wochen öfter ein Thermometer. Als Gewässerwartin des Sportangelvereins Marbach ist sie für die Qualität des Weihers in Marbach zuständig und seit die Temperaturen konsequent die 30-Grad-Marke knacken ist sie jeden zweiten Tag am Weiher und misst. Ein Stopper an der Angel lässt das Thermometer auf 1,80 Meter sinken. Ein paar Minuten drin halten, ablesen und an einer anderen Stelle wiederholen. Zieht sie die Angel wieder raus, zeigt das Thermometer derzeit Werte zwischen 20 und 22 Grad. Bei 27 Grad wird es katastrophal. Jetzt ist es "nur" kritisch. Der Weiher ist ein stehendes Gewässer, es gibt keinen Quellfluss, der für Durchlauf und somit Abkühlung sorgen könnte. Dafür müssen sie selbst sorgen. Vergangenen Freitag hat die Feuerwehr bereits Wasser raus- und wieder reingepumpt. Rund drei Stunden lang. Seit zwei Wochen haben sie bereits den Belüfter im Dauereinsatz. Rund um die Uhr nimmt die kleine Pumpe Wasser auf und spritzt es wieder auf die Weiher-Oberfläche. "Das sorgt für Abkühlung und Sauerstoff", sagt Dorer. Das reicht vorerst. "Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es jetzt noch zwei Wochen 30 Grad hat."

Anstatt eines Köders baumelt an der Angel von Silke Dorer seit einigen Wochen öfter ein Thermometer. Als Gewässerwartin des Sportangelvereins Marbach ist sie für die Qualität des Weihers in Marbach zuständig und seit die Temperaturen konsequent die 30-Grad-Marke knacken ist sie jeden zweiten Tag am Weiher und misst. Ein Stopper an der Angel lässt das Thermometer auf 1,80 Meter sinken. Ein paar Minuten drin halten, ablesen und an einer anderen Stelle wiederholen. Zieht sie die Angel wieder raus, zeigt das Thermometer derzeit Werte zwischen 20 und 22 Grad. Bei 27 Grad wird es katastrophal. Jetzt ist es "nur" kritisch. Der Weiher ist ein stehendes Gewässer, es gibt keinen Quellfluss, der für Durchlauf und somit Abkühlung sorgen könnte. Dafür müssen sie selbst sorgen. Vergangenen Freitag hat die Feuerwehr bereits Wasser raus- und wieder reingepumpt. Rund drei Stunden lang. Seit zwei Wochen haben sie bereits den Belüfter im Dauereinsatz. Rund um die Uhr nimmt die kleine Pumpe Wasser auf und spritzt es wieder auf die Weiher-Oberfläche. "Das sorgt für Abkühlung und Sauerstoff", sagt Dorer. Das reicht vorerst. "Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es jetzt noch zwei Wochen 30 Grad hat." Brigach: Als Christian Föhrenbach, Vorsitzender der Angelvereinigung Villingen, Ende vergangener Woche die Temperatur in der Brigach gemessen hatte, lag diese, je nach Stelle, zwischen 20 und 22 Grad. "Grenzwertig", sagt er, aber noch nicht besorgniserregend. "Alles was über 24 Grad geht, ist kritisch", sagt er. Sie werden also weiter beobachten.

Als Christian Föhrenbach, Vorsitzender der Angelvereinigung Villingen, Ende vergangener Woche die Temperatur in der Brigach gemessen hatte, lag diese, je nach Stelle, zwischen 20 und 22 Grad. "Grenzwertig", sagt er, aber noch nicht besorgniserregend. "Alles was über 24 Grad geht, ist kritisch", sagt er. Sie werden also weiter beobachten. Teufensee: Martin Eitzert ist Gewässerwart am Teufensee in Niedereschach und am Montagabend noch mit dem Abbau beschäftigt. Zwei Tage Fischerfest liegen hinter ihm und seinen Vereinskollegen. Zwei Tage, in denen sie geangelt haben. "Mit Erfolg", sagt er. Sauerstoffmangel im Wasser ist hier noch kein Thema. "Es ist nicht so, dass die Fische schon nach Luft schnappen", sagt Eitzert. Dennoch beobachten sie die Temperatur und am Wochenende hatten sie auch Pumpen im See, um das Wasser zu kühlen. Vorsichtsmaßnahmen, keine Akutmaßnahmen. Der See, sagt Eitzert, hat noch den normalen Wasserpegel. Noch ist also nichts verdunstet. Für Eitzert liegt das vor allem am guten Quellfluss. Der sorge automatisch für Kühlung.

Martin Eitzert ist Gewässerwart am Teufensee in Niedereschach und am Montagabend noch mit dem Abbau beschäftigt. Zwei Tage Fischerfest liegen hinter ihm und seinen Vereinskollegen. Zwei Tage, in denen sie geangelt haben. "Mit Erfolg", sagt er. Sauerstoffmangel im Wasser ist hier noch kein Thema. "Es ist nicht so, dass die Fische schon nach Luft schnappen", sagt Eitzert. Dennoch beobachten sie die Temperatur und am Wochenende hatten sie auch Pumpen im See, um das Wasser zu kühlen. Vorsichtsmaßnahmen, keine Akutmaßnahmen. Der See, sagt Eitzert, hat noch den normalen Wasserpegel. Noch ist also nichts verdunstet. Für Eitzert liegt das vor allem am guten Quellfluss. Der sorge automatisch für Kühlung. Gartenteich: Wer im heimischen Gewässer für Abkühlung sorgen will, für den gilt das Prinzip Weiher im Kleinen. Die Angelexperten raten, einen Rasensprenger auf den See regnen zu lassen. Der Teich kühlt dadurch ab und die aufprallenden Tropfen bringen zusätzlich Sauerstoff ins Wasser.

Das Problem Erhöht sich die Temperatur des Wassers, sinkt der Sauerstoffgehalt. Im Vergleich zu zehn Grad Wassertemperatur hat das Wasser bei 28 Grad nur noch gut ein Drittel seines Sauerstoffgehalts. Kritisch wird es bei Sauerstoffwerten unter eineinhalb Milligramm pro Liter. Viele Fischarten, da sind sich Forscher einig, kommen auch mit höheren Wassertemperaturen aus. Sie stellen dann ihren Stoffwechsel um und werden inaktiver. Die Idealtemperatur vieler Arten liegt bei über 20 Grad, also den im Sommer üblichen Wassertemperaturen. Zusätzlich zur Hitze kann auch Regen die Situation verschlimmern. Dann nämlich, wenn anhaltender Starkregen Dreck in die Gewässer spült und der Sauerstoffgehalt weiter sinkt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein