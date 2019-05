Villingen-Schwenningen 22. Mai 2019, 15:46 Uhr

So hat Arnie auch angefangen: Sport-Spaß und Muckibuden-Flair jetzt unter freiem Himmel

In Rekordzeit wird in VS-Schwenningen der Street-Workout-Park am Vorderen See verwirklicht. Ambitionierte und Anfänger können dort kostenlos Sport treiben. Das erinnert an den coolen Muscle-Beach in Kalifornien und die Anfänge des Terminators.