Villingen-Schwenningen – Stefan Fischer und Nina Wesely ärgern sich nicht nur über Müll, sie packen kurzerhand selbst an: Sechs Säcke Müll sammeln sie an der Böschung unterhalb der Bahnbrücke zwischen Stöckerbergle und Schelmengass.

Wenn es um das Thema Müll geht, dominieren die negativen Nachrichten. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie das Beispiel der beiden Villinger Nina Wesely und Stefan Fischer zeigt. Die beiden wohnen am Bickeberg und laufen regelmäßig über die Bahnbrücke unterhalb der Albert-Schweizer-Schule zwischen Schelmengass und Stöckerbergle. Dort ist die Böschung immer komplett vermüllt, wie auch Anwohner Michael Beck dem SÜDKURIER versicherte.

Er habe schon die Stadt gebeten, dort mal sauber zu machen, bekam aber die Antwort, dass dies Sache der Bahn sein. "Genau das hat die Stadt zu uns auch gesagt, als auch wir dort angerufen haben", erklärt Stefan Fischer, der sich ebenfalls über den Müll ärgert.

Nach Ende der Aktion waren es immerhin sechs volle Säcke, die das Paar auch noch auf eigene Kosten entsorgt hat. | Bild: Michael Beck

Seiner Meinung nach könne die Bahn es aber gar nicht bewerkstelligen, entlang all ihrer Gleise den Müll zu entfernen. So hat Stefan Fischer mit seiner Freundin Nina Wesely beschlossen, selbst aufzuräumen. "Wir haben sogar extra Müllzangen bestellt und Handschuhe und haben drei Stunden an der Böschung Müll gesammelt", erzählt Nina Wesely. Insgesamt sechs große Plastiksäcke voller Unrat hat das Paar aufgesammelt und auch noch auf eigene Kosten entsorgt. "Ich habe eine kleine Firma und dort konnten wir die Säcke in einen Container werfen", berichtet Stefan Fischer.

Vor allem Pappbecker, Zigarettenschachteln, Vesperboxen und Plastikbecker und Plastikverpackungen haben die beiden entsorgt. Da die Böschung dort recht steil ist, waren Fischer und Wesely sehr vorsichtig unterwegs: "Wir haben da schon aufgepasst, dass wir einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Gleisen hatten."

Stefan Fischer weiß, dass Müll, der in der Natur herumliegt, immer ein Ärgernis ist: "Aber statt immer nur zu schimpfen wäre es schön, wenn die Leute öfter mal selber was wegräumen." Dies würde auch das Bewusstsein schärfen, ist Fischer überzeugt: "Jemand der mal Müll aufgesammelt hat, wirft sicher nichts mehr weg."

Auch Nina Wesely hofft auf Nachahmer: "Das ist doch wirklich eine sinnvolle Tätigkeit, wenn jeder an Wegen, an denen er regemäßig entlang läuft, mal aufräumt." Das sei auf jeden Fall besser, als vor dem Fernseher zu sitzen. "Immerhin bewegt man sich and er frischen Luft", lacht Wesely.

Einen Wunsch hätten die beiden fleißigen Müllsammler an die Stadt: "Es würde schon viel helfen, wenn man vor der Brücke einen größeren Mülleimer aufstellen würde." Dort könnten die Passanten die Überreste ihres Frühstücks und anderen Müll hineinwerfen: "Dann würde der Müll wenigstens nicht einfach in der Landschaft landen."