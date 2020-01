Vielen Bürgern der Stadt war und ist die Sonnenuhr auf dem neu gestalteten Marktplatz vor dem Schwenninger Rathaus sprichwörtlich ein Dorn im Auge. Viele verstehen das Bauwerk nicht und empfinden es fehl am Platz und zu teuer.

Genauer gesagt ist es ein 14,091 Meter langer, massiver Dorn aus Stahl, der genau in Richtung Polarstern zeigt. Dies sei die Voraussetzung, dass eine Zeitmessung mithilfe der Sonne überhaupt möglich ist, erklärt Vermessungsamtsleiter Ulrich Götz. Denn genau auf dieser Linie verläuft die Drehachse der Erde.

Neben Spott und Ablehnung soll es aber auch Lob und interessierte Nachfragen zu der Konstruktion gegeben haben, erzählt Ulf Millauer, Leiter des Amtes für Straßen, Stadtgrün und Altlasten, der über den Kebab-Vergleich auch lächeln kann. „Wir freuen uns, dass der Platz nun endlich fertig ist“, sagt er. Die Sonnenuhr sei ein tolles Objekt und bleibe auch nie stehen, antwortet er auf die Anmerkung, dass Passanten mit einem Blick auf die Rathausuhr sofort die exakte Uhrzeit ablesen können.

Diese alte Form der Zeitmessung solle vielmehr den Bezug der Stadt Schwenningen zur Uhrenindustrie symbolisieren. Rund 25.000 Euro hat die Stadtverwaltung in den Bau der Sonnenuhr investiert.

So funktioniert die Uhr: Weil die Erde sich in einer elliptischen Bahn und leicht geneigt um die Sonne kreist, können Sonnenuhren nie ganz exakt einen Schatten auf eine bestimmt Uhrzeit werfen. Der Schattenwurf verschiebt sich täglich.

Anhand eine Zeitgleichung und dem aktuellen Datum lassen sich diese Abweichung aber herausrechnen. Die Abweichung schwanke je nach Datum immer zwischen plus, minus 15 Minuten, erklärt Ulrich Götz. Nur an vier Tagen im Jahr gehe die Sonnenuhr nahezu richtig, am 13. April, 13. Juni, 1. September und am 25. Dezember. Dies sind vier ganz besondere Tage im Jahr, nämlich die Frühlings-Tagundnachtgleiche, die Sommer-Sonnwende, die Herbst-Tagundnachtgleiche sowie die Winter-Sonnwende.

„Wir haben uns dazu entschieden, die Sommerzeit abzubilden“, erklärt Götz. Daher gehe die Uhr derzeit auch eine Stunde vor. Ein weiteres Problem im Winter sei der niedrige Sonnenstand. Nur wenige Stunden am Tag scheint das Sonnenlicht über die umliegenden Häuser hinweg auf den Platz.

Im Sommer soll die Sonne aber alle im Boden angebrachten Ziffern erreichen, so Götz. „Wir könnten die Ziffern auch herausnehmen und um eine Stunde versetzen“, ergänzt Millauer.

Infotafel: Damit es Passanten in Zukunft leichter fällt, die grobe Uhrzeit abzulesen, soll eine Infotafel die richtige Ablesemethode erklären. Darauf soll zudem die mathematische Formel zur exakten Bestimmung der Zeit erklärt werden. Ob auch eine Tabelle mit fertig berechneten Korrekturwerten zum jeweiligen Datum Platz findet, bleibt abzuwarten. Für Menschen, die gerade keinen Taschenrechner bei sich haben, wären solche Richtwerte jedoch sicher sinnvoll.

Marktplatz: „Der Platz soll als ein offener Raum wahrgenommen werden, zu dem auch die gegenüberliegende Straßenseite zählt“, erläutert Millauer die Idee hinter den Planungen. Aus diesem Grund sei auch nicht vorgesehen, Poller oder Blumenkübel aufzustellen und mehr Bäume zu pflanzen. Damit dieses offene Konzept möglich sei, gelte auf der Straße Tempo 20. Passanten sollen sich gefahrlos bewegen können und auch die Straßenseite wechseln.

Der Platz selbst sei mit Schächten ausgestattet, was das Aufstellen von Masten oder Bäumen ermögliche, zum Beispiel ein Weihnachtsbaum oder ein Narrenbaum. Ein im Boden eingelassenes Wasserspiel und einige Bäume werden bei Dunkelheit mit Strahlern beleuchtet. Für eine Belebung des Platzes soll auch ein neues Eiscafe sorgen. Gastronomen sind verpflichtet im Aussenbereich einheitliche Sonnenschirme aufzustellen.

Nutzung: „Wir planen, den Marktplatz im Mai offiziell mit einem Fest zu eröffnen“, freut sich Ulf Millauer. Danach soll der Platz regelmäßig genutzt und bespielt werden. Den inoffiziellen Startschuss gibt jedoch schon bald die Schwenninger Narrenzunft. „Am Schmotzigen Donnerstag und am Fasnet-Sonntag werden wir hier ein Narrendorf organisieren“, verrät der erste Zunftmeister Lutz Melzer. Jeweils drei Vereine werden mit Ständen für das Wohl der durstigen und hungrigen Narren sorgen. Die Zunft verspricht sich damit, die Narren nach den Veranstaltungen länger in der Stadtmitte zu halten. Weniger Verkehr bedeute weniger Gefahren. Dennoch soll der Platz in dieser Zeit eingezäunt, oder eine Umleitung eingerichtet werden. Das sei aber noch abschließend geklärt, so Melzer. „Wir testen den neuen Platz jetzt schicken dann einen Mängelbericht an die Verwaltung“, scherzt der Zunftmeister.