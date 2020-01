Die in Deutschland gültige Zeit richtet sich nach der Mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ). Diese Zeitzone richtet sich wiederum nach dem 15. Längengrad.

Je nachdem, ob man sich etwas links oder rechts davon in dieser Zone befindet, ist die wahre Zeit am Standort etwas vor der MEZ, oder eben danach.

Die Stadt Görlitz zum Beispiel liegt genau auf diesem Längengrad. Um eine halbwegs genaue, offizielle Uhrzeit anhand einer Sonnenuhr abzulesen, müssen Sie den Längengrad ihres Standortes wissen.

Für ein Grad Abweichung Ihres Standortes von 15 Grad müssen vier Minuten hinzurechnen, oder abziehen. So erhalten Sie mit Hilfe der Sonnenuhr eine halbwegs genaue Zeit für Ihren Standort.

Für eine grobe Schätzung plus, minus 15 Minuten reicht jedoch die oben gezeigt Methode aus.

Berechnung für Schwenningen

Die Schwenninger Sonnenuhr zeigt die Sommerzeit an. Sie müssen während der Winterzeit also immer vorneweg eine Stunde von der gezeigten Uhrzeit abziehen. Der Marktplatz liegt auf 8° 54´ östlicher Länge. Das bedeutet, sie müssen diesen Wert von 15 abziehen. Der Ergebnis ist 6,46. Dieser Wert wird mit vier (Minuten) multipliziert. Die mittlere Ortszeit ist daher die von der Uhr angezeigte Zeit minus einer Stunde, minus 25,84 Minuten.

Bei Standorten westlich der 15 Grad Marke, addieren sie den ermittelten Wert zur Uhrzeit hinzu. Zur Verdeutlichung: Bei westlich gelegenen Standorten geht die Sonnen immer etwas später auf. Bei östlichen Standorten ist man der MEZ voraus und man erhält bei der Berechnung einen negativen Wert. Dieser muss von der Sonnenuhrzeit abgezogen werden.

Zeitgleichung

Es gibt jedoch weitere Unregelmäßigkeiten. Weil die Erde auf einer elliptischen Bahn um die Sonne kreist, kommt es bei Sonnenuhren zu Abweichungen bis zu 15 Minuten.

Für noch exaktere Uhrzeitangaben, also besser als plus, minus 15 Minuten, benötigen sie daher eine Zeitgleichungstabelle für Ihren jeweiligen Standort. Die Werte in dieser Tabelle müssen vom oben ermittelten Wert abgezogen oder hinzugerechnet werden.

Nur an vier Tagen im Jahr gehen Sonnenuhr fast richtig: Am 13. April, 13. Juni, 1. September und am 25. Dezember. Dies sind vier ganz besondere Tage im Jahr, nämlich die Frühlings-Tagundnachtgleiche, die Sommer-Sonnwende, die Herbst-Tagundnachtgleiche sowie die Winter-Sonnwende.