71 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Gymnasium am Romäusring (GaR) in Villingen-Schwenningen bestanden. Das teilte die Schule jetzt mit. Die beste Durchschnittsnote im Abitur erreichten mit 1,0 Oliver Götz, Johanna Philipp und Jahn Feng. Fünf weitere Schüler verlassen das GaR mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife. Die mündlichen Abiturexamen am 4. und 5. Juli leitete als Vorsitzende der Prüfungskommission Eva Jäger, Schulleiterin des Gymnasiums Gosheim-Wehingen.

