von Timo Kammerer

Für Elias Raatz bilden Literatur und Lyrik eine große Leidenschaft, die er gerne mit anderen Menschen teilt. Seit seiner Schulzeit organisiert und moderiert er verschiedene Veranstaltungen, um Poeten eine Bühne zu bieten. In seinem Buch „Textsorbet“ stellt der 21 Jahre alte Student nun 28 Poeten mit deren unterschiedlichen Texten vor.

Im Alter von 16 Jahren packt ihn die Posie-Passion

Zum Poetry Slam kam Elias Raatz durch einen Wettbewerb in der Schwenninger Stadtbibliothek, den er mit zwei selbstgeschriebenen Texten gewann. Daraufhin packte ihn im Alter von 16 Jahren die Begeisterung für diese mittlerweile stark verbreitete Kunstform. Er nahm selbst an zahlreichen Dichterwettstreiten teil und knüpfte so viele Kontakte zu weiteren Poeten.

Eigene Poetry-Slam-Workshops organisiert

Der damalige Schüler bot zwei Jahre später eigene Poetry-Slam-Workshops in der St. Ursula Schulen Villingen an, um seine Leidenschaft für Sprache an Interessierte weiterzugeben.

Theater am Turm als erster Veranstaltungsort

Seine erste selbständig organisierte Veranstaltung fand 2017 im Theater am Turm statt, dessen Bühne er damals kostenfrei nutzen durfte. Verschiedene Poeten traten auf und die Karten waren schnell ausverkauft. „So bin ich da reingerutscht und habe weitergemacht“, sagt Elias Raatz, der bis heute dankbar für diese Erfahrung im Theater am Turm ist.

Bekannt mit "Dichterwettstreit Deluxe"

Mit seinen Veranstaltungen „Dichterwettstreit Deluxe“ hat sich der Student der Medienwissenschaften in der Region bereits bekannt machen können. Als Organisator und Moderator lädt er regelmäßig Wortkünstler ein. Von Tübingen fährt er daher oft mit dem Bus in seine Heimat, um seiner leidenschaftlichen Arbeit nachzugehen.

Hauptsache: ein schöner Abend für Publikum und Teilnehmer

„Ich mache das alles, weil es mir großen Spaß macht und ich sehe, dass die Besucher große Freude haben“, fügt Raatz hinzu. Ein schöner Abend für das Publikum und die Teilnehmer, das sei ihm sehr wichtig: „Es besteht auch ein guter Umgang unter den Slamern. Nach den Veranstaltungen unternehmen wir gerne noch etwas und tauschen uns aus.“

28 Poeten mit Texten im neuen Buch vertreten

Für das Organisieren der Veranstaltungen sowie für das Buch „Textsorbet“ war viel Zeit und Kraft nötig. Diese brachte Elias Raatz dennoch sehr gerne auf, um Poetry Slam in der Region bekannt zu machen. Vor allem auf das neu erschienene Buch sei er stolz. In diesem stellen sich 28 Poeten mit ihren Texten vor und bieten somit Einblick in die Vielseitigkeit der modernen Dichtkunst. Das Buch ist bei den jeweiligen Veranstaltungen oder über die Internetseite von „Dichterwettstreit Deluxe“ zu erwerben.

Crème de la Crème der Szene

Nun steht ein großes Event am 6. April an, zu welchem das städtische Kulturamt und Elias Raatz, einladen. In der Neckarhalle in Schwenningen wird die Crème de la Crème der Poetry-Slam-Szene auftreten, um das Publikum mit unterschiedlichen Texten begeistern. Auf den 21-Jährigen warten unterdessen neue Projekte. „Mein Ziel ist es, dieses kulturelle Angebot auch in weiteren Städten bekannt zu machen“, sagt der junge Autor und Moderator.

