von Anna Schröder

In der Mensa der Klosterringschule in Villingen herrscht Hochbetrieb. Im Akkord essen drei Gruppen von jeweils 30 Kindern ihr Mittagessen. Eine halbe Stunde ist für jede Gruppe vorgesehen, mehr als die Hälfte der Kinder ist schon nach zehn bis 15 Minuten fertig. Im Minutentakt fragen die Kinder ihre Lehrerinnen, ob sie abräumen dürften. „Viele Kinder essen sehr schnell, weil sie sich bewegen wollen“, erklärt Martina Meffle. Die Sozialpädagogin schätzt das gemeinsame Essen mit den Kindern – vor allem wegen der wertvollen Gespräche, wie sie sagt. Auch unter den Schülern gibt es viel zu bereden – die Lautstärke im Raum ist beachtlich.

Liberta Härtel bereitet zwei Teller mit den angebotenen Speisen vor. Die Kinder sollen sehen können, wie ihr Essen aussieht. | Bild: Anna Schröder

An den fünf Tischgruppen im Speisesaal sitzen sieben bis acht Kinder, im Idealfall mit je einem Pädagogen, erörtert Meffle. In der Praxis sei dies nicht immer umsetzbar. Stressig könne es vor allem werden, wenn Kollegen ausfallen. Auch an diesem Tag sind nicht alle Tische besetzt, Meffle behält dennoch die Ruhe und ermahnt die Kinder regelmäßig, sich ordentlich zu benehmen. Sich selbst stellt sie hinten an: „Es ist nicht zum Sattessen für uns gedacht, an erster Stelle kommt die pädagogische Aufgabe.“

Liberta Härtel überprüft die Temperatur der Speisen, kurz bevor die erste Gruppe Grundschüler zum Mittagessen erscheint. | Bild: Anna Schröder

Die Arbeit von Liberta Härtel beginnt einige Zeit früher an diesem Tag. Die städtische Angestellte sorgt dafür, dass alles für das Mittagessen vorbereitet ist, wenn die ersten Kinder um 12.30 Uhr in die Mensa stürmen.

Liberta Härtel beschriftet die Rückstellproben, die sie von den gelieferten Speisen genommen hat. Sie sollen im Ernstfall dazu beitragen, dass Schwachstellen etwas bei der Hygiene gefunden werden können. | Bild: Anna Schröder

Bereits vor der Anlieferung des Essens hat sie den Speisesaal vorbereitet: Tische reinigen, Eindecken, Wasserkaraffen füllen und auf den Tischen verteilen. Beim Warten auf den Caterer kümmert sie sich um die Ladung in der Spülmaschine und das Falten der Servietten. An diesem Tag ist sie alleine, ihre Kollegin hat Urlaub genommen.

Essen kommt um 11.30 Uhr

Als die Lieferung mit den Speisen gegen 11.30 Uhr eintrifft, ist Schnelligkeit gefragt. Während der Lieferant innerhalb von fünf Minuten mehrere Ladungen aufeinander-gestapelter Wärmeboxen zur Hintertür der Küche hereinbringt, misst Härtel die Temperatur jeder Speise und nimmt Rückstellproben. Mindestens 65 Grad muss das Thermometer anzeigen; an diesem Tag kann sie die Mittagessen mit rund 75 Grad bedenkenlos abnehmen. Erst einmal waren die Speisen nicht heiß genug, sodass Härtel die Annahme verweigern musste. Glücklicherweise konnte der Caterer trotzdem rechtzeitig für Ersatz sorgen.

Angela Müller schenkt den Grundschülern Wasser ein. Die Jugendbegleiterin lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als im Flur ein Teller zu Bruch geht. | Bild: Anna Schröder

Die entnommenen Rückstellproben füllt sie in kleine Plastikboxen, beschriftet sie und friert sie für zwei Wochen ein. Sie sollen gewährleisten, dass im Notfall geklärt werden kann, wo die Schwachstelle im System ist, erläutert Thomas Eick vom Amt für Jugend, Bildung und Sport. Unmittelbar vor dem Eintreffen der ersten Hungrigen kontrolliert Härtel die Temperatur der Speisen erneut, die sie nach der Anlieferung in eine Warmhaltetheke gestellt hat.

Während Liberta Härtel bereits Teller für die nächste Gruppe spült, bitten drei Schülerinnen um einen Nachschlag beim Nachtisch. | Bild: Anna Schröder

Bei der Ausgabe der Essen begrüßt Härtel jedes Kind mit Vornamen. Die meisten von ihnen wählen an diesem Tag fränkische Bratwurst mit Möhren. Von den Grundschülern, denen man ihren Bewegungsdrang anmerkt, lässt sich Härtel dabei nicht aus der Ruhe bringen. Jedes Kind wird bedient und zieht mit mehr oder weniger vollem Teller weiter in den Speisesaal. „Frau Härtel wird nicht so schnell nervös“, bestätigt auch Eick.

Während die ersten Kinder zu Mittag essen, bereitet Härtel bereits alles für die nächste Gruppe vor. Die Tabletts, die von den besonders schnellen Kindern bereits abgeräumt werden, bringt sie gleich in die Spülküche; schließlich muss auch für die nächste Gruppe ausreichend Geschirr sauber sein. Dabei wird sie immer wieder von Kindern unterbrochen, die einen Nachschlag wünschen. Auch wenn sich mit dem Neubau der Mensa ihre Arbeit erleichtert hat, wie sie selbst berichtet, steht Härtel keine Minute still.

Bei ihrer Arbeit bedauert Härtel besonders, dass so viel weggeschmissen werden müsse. Die Portionen seien oft zu groß. Problematisch sei dabei, dass es Vorgaben für die Portionsgrößen gebe, erklärt dazu Thomas Eick. An manchen Tagen gehe es dennoch sehr gut auf, meint er. Zum Beispiel wenn es Pfannkuchen oder Milchreis gibt. Die stehen besonders hoch im Kurs, stellt Härtel fest.

Alle werden satt Die Pro-Kids-Stiftung unterstützt seit nunmehr zwölf Jahren bedürftige Kinder und Familien, die sich ein warmes Schulessen sonst nicht leisten könnten.“Ich möchte, dass kein Kind in VS ohne warmes Mittagessen in der Schule auskommen muss“, sagt Joachim Spitz, Vorsitzender der Stiftung. Wie viele Kinder das Angebot tatsächlich in Anspruch nehmen, das weiß er nicht genau. „Es ist immer unterschiedlich“, sagt Spitz. Im Schnitt sind es wohl zwischen 500 und 600 Euro im Monat an Kosten. Unterstützt werden von der Pro-Kids-Stiftung auf diese Weise nur Eltern, die nicht im Teilhabepaket der Stadt sind. Bezahlt wird das Geld nicht an die Eltern direkt, sondern an den Träger, also die Schule oder die Kita. Darum können auch die Eltern nicht selbst einen Antrag stellen. Den stellen die Lehrer, Erzieherinnen oder Jugendamt. Außerdem läuft das Ganze anonym: „Kein Mitschüler bekommt mit, dass nicht die Eltern, sondern die Stiftung das Essen bezahlt. (ang)