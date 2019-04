Andrej Sadovoj ist gelernter Fahrzeugaufbereiter. Mit der Pflege und Reinigung von Autos kennt sich der 31-Jährige bestens aus und betreibt in der Vockenhauser Straße in Villingen eine kleine Werkstatt für Lackveredelung und Autoaufbereitung. Wir haben dem Profi über die Schultern geschaut und gefragt, auf was Autobesitzer bei der Pflege und Reinigung ihres Fahrzeuges beachten sollten.

Villingen-Schwenningen Waschstraße oder Handwäsche? Wir haben zwei Autowäschen in VS getestet Das könnte Sie auch interessieren

Waschen: Waschanlagen sind für Sadovoj tabu. Seine Fahrzeuge reinigt er ausschließlich von Hand. Der Grund: Waschanlagen hinterlassen im Lack feinste Kratzspuren. Laien bemerken diese gar nicht. Unter bestimmten Lichtverhältnissen kann man die kreisförmig verlaufenden Muster aber erkennen.

Bild: Fröhlich, Jens

Wer dennoch in die Waschanlage fährt, sollte laut Sadovoj zumindest eine Wachs- und eine Unterbodenwäsche buchen, gerade im Winter. Wachs schütze die Lackierung für eine gewisse Zeit vor Einflüssen, die Unterbodenwäsche entferne Salz und andere Anhaftungen. In seiner Werkstatt werden die Autos außen erst mit Reiniger eingesprüht, danach mit einem Hochdruckreiniger abgewaschen.

Video: Fröhlich, Jens

Hartnäckiger Dreck, zum Beispiel an Felgen, wird mit speziellen Reinigern behandelt.

Bild: Fröhlich, Jens

Lack: Das größte Problem bei Autos sei der sogenannte Flugrost. Dieser zeigt sich in kleinen braunen Flecken auf dem Lack, an Felgen und am Fahrgestell, gerne an Stellen, wo kleine Steinschläge die Oberfläche angegriffen haben. Wer die Flecken regelmäßig entfernt, hat keine Probleme. Kümmert man sich nicht darum, kann sich mit der Zeit richtiger Rost bilden, der sich durch die Lackierung frisst.

Bild: Fröhlich, Jens

Für die Entfernung von Flugrost zuhause empfiehlt der Profi geeignete Reinigungsmittel zu verwenden. Er selbst rückt den braunen Stellen mit einer Handwäsche zu Leibe. Dabei werden Flugrost, Teerrückstände und Insekten entfernt. Durch eine Politur wird die Oberfläche anschließen wieder spiegelglatt. Kleine Kratzer bekommt man so wieder weg.

Video: Fröhlich, Jens

Jetzt kann das Auto zum Schutz gewachst, oder versiegelt werden, was bis zu drei Monate Schutz verspricht. Optimal sei eine Keramikversiegelung, so der 31-Jährige, die bis zu fünf Jahre halten soll.

Vernachlässigte Ecken: Waschanlagen und Druckreiniger entfernen sichtbare Verschmutzungen zuverlässig. Doch Türholme und enge Ritzen, wie zum Beispiel am Kühlergrill, erreichen sie nicht. Auch unter den Nummernschildern bleibt der Dreck unberührt. Nicht so bei Sadovoj. Bei ihm werden auch diese Flächen von Hand gereinigt und Kennzeichen entfernt.

Chromteile: Diese Schmuckelemente sind dem Lackprofi ein Dorn im Auge. Aus Erfahrung weiß er, dass die glänzenden Teile häufig schneller altern als der Lack. Selbst relativ neue Autos würden dann unschön aussehen, obwohl der Lack noch glänzt. Bei den verchromten Kunststoffteilen sollten Autobesitzer also noch intensiver auf die Pflege achten und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Damit keine Kratzer entstehen, sind Tücher aus Mikrofaser die beste Wahl. Bei bereits beschädigten Chromleisten kann auch der Profi nicht mehr viel machen. Dann hilft nur noch ein Austausch.

Bild: Fröhlich, Jens

Felgen: Bremsstaub und Flugrost sollten auch hier regelmäßig entfernt werden, um Rost-Bildung zu vermeiden. Vor allem nach dem Winter sei das wichtig, damit Salzrückstände entfernt werden, die den Lack und das Metall zusätzlich angreifen. Vor der Einlagerung von Winterfelgen ist eine gründliche Reinigung zu empfehlen, denn selbst an Alu-Felgen können sonst oxidierte Stellen entstehen.

Bild: Fröhlich, Jens

Auspuff: Verschmutzungen an Edelstahl-Auspuffblenden sind besonders hartnäckig. Diesem Gemisch aus Dreck und eingebrannten Abgasen rückt Sadovoj gerne mit Stahlwolle zu Leibe.

Scheiben: Es gibt spezielle Glasreiniger für das Auto. Die Produkte kosten zwischen zehn und 15 Euro. "Die sind sinnvoll, weil man die Scheiben innen mit normalen Glasreinigern nicht richtig sauber bekommt", erklärt der 31-Jährige. Im Innenraum sei die Verschmutzung anders als außen, zum Beispiel mit hartnäckigen Fettrückständen. Für die Reinigung empfiehlt der Profi zwei Mikrofasertücher zu verwenden, für groben Schmutz und für das Nachwischen. Außen biete eine sogenannte Nanoversiegelung einige Monate Schutz vor einer erneuten Verschmutzung.

Teppiche, Polster und Leder: Der Profi nutzt für Polster und Teppiche ein Nassreingungsgerät mit rotierender Düse. Damit wird der Dreck optimal aus den Fasern gelöst und kann zusammen mit der Flüssigkeit abgesaugt werden. Zuhause können Autobesitzer handelsübliche Teppichsauger zweckentfremden, die nach ähnlichem Prinzip arbeiten. Ledersitze sollten vor allem nach dem Winter gereinigt werden, um Salzflecken zu verhindern. "Es ist wichtig, Leder nicht zu nass abzuwischen", sagt Sadovoj. Am besten seien daher spezielle Schaumreiniger. Nach der Reinigung wird das Leder je nach Typ und Alter gefettet, der mit einer Schutzschicht versiegelt. "Bei allen Materialien ist es wichtig, immer die ganze Fläche zu behandeln", so der Profi. So bleiben keine unschönen Ränder um die gereinigten Stellen zurück.

Mythen: Immer wieder wird Sadovoj bei seiner Arbeit mit Irrtümern und Vorurteilen konfrontiert. "Am häufigsten werde ich gefragt, ob Polieren nicht den Lack durchscheuert", erzählt er. Der Abrieb sei jedoch so verschwindend gering, dass sehr viele Polituren nötig wären, um der Schicht spürbar etwas anzuhaben.

Bild: Fröhlich, Jens

"Es waren auch schon Kunden hier, die versucht haben Flecken auf Sitzen mit Rasierschaum zu reinigen", so der 31-Jährige. Meist hätten sie das Problem damit aber noch verschlimmert.