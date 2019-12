Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

So arbeitet das Soziale Zentrum am Neckar: Ein Dach über dem Kopf und warmes Essen für wohnungslose Menschen

Vielfältige Hilfe für Menschen in Not: Werkstatt, stationäre Wohneinrichtung und Wärmestube als Anlaufstelle. Stadt betreibt das Obdachlosenheim in der Schubertstraße: Hier wird nur aufgenommen, wer polizeilich registriert ist und aus der Doppelstadt kommt oder hier seinen letzten Wohnsitz hatte